Call of Duty: Warzone Mobile, un leak ne svela il gameplay

Nelle scorse ore, tramite alcuni profili Twitter, sono state rilasciate alcune clip di gameplay di Call of Duty: Warzone Mobile, vediamo insieme tutti i dettagli

Negli scorsi giorni, ma in realtà anche da diverso tempo addietro, si è parlato davvero molto del franchise di Call of Duty ed è molto probabile che Activision continuerà a rubare la scena ancora per un po’. Considerate soltanto che mercoledì 8 giugno verrà svelato ufficialmente Call of Duty: Modern Warfare 2 e, il giorno successivo, nel corso del Summer Game Fest di quest’anno potremo saggiarne anche un bel gameplay trailer. Di pari passo sta correndo anche il suo battle royale, Warzone, di cui l’azienda ha confermato anche una versione per Mobile in sviluppo sotto il nome in codice di Project Aurora.

E nelle scorse ore, grazie ad alcuni utenti Twitter, alcune clip di gameplay sono leakate. Si tratta verosimilmente di una versione alpha piuttosto recente, che infatti mostra il fianco in più di una situazione. Il gioco non sembra infatti essere messo poi così bene, tecnicamente parlando, ma è normale considerando che è ancora nelle prime fasi di sviluppo. In ogni caso, le clip, che vi lasciamo qua sotto, mostrano alcune scene di combattimento, armi, un paio di ambienti, la mappa e molto altro. Sbrigatevi a vederle, prima che Activision le butti giù.

Project Aurora, o meglio Warzone Mobile, si svela in un leak con un po’ di gameplay

Piuttosto interessante notare che il gioco sembra ricalcare appieno l’esperienza Call of Duty: Warzone già creata per PC e console. Un sequel ufficiale di Warzone è attualmente in sviluppo presso Activision e, stando ad alcuni leakers, conterrà numerose novità, fra cui una mappa completamente nuova (e una seconda in sviluppo), Roccaforti, interrogatori e una modalità simile alla Blackout di Black Ops 4. Tutte cose che, perlomeno da quel che possiamo notare attualmente, non saranno presenti in Warzone Mobile.

Restiamo in attesa di aggiornamenti da parte di Activision per Call of Duty: Warzone su Mobile, e magari anche di un gameplay trailer ufficiale quanto prima. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!