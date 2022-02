Call of Duty: Warzone 2 e Modern Warfare 2 annunciati con l’uscita nel 2022

Dopo i rumor delle scorse ore sono stati rivelati Modern Warfare 2 e Warzone 2, i nuovi giochi di Call of Duty in uscita nel 2022

Solo nelle scorse ore giravano i rumor riguardanti l’arrivo di un annuncio per i nuovi giochi di Call of Duty di quest’anno. All’origine di queste voci vi era Tom Henderson, uno degli insider più conosciuti nell’industria videoludica, e che ha provveduto a diffondere numerosi importanti dettagli riguardanti le prossime mosse che Activision Blizzard si troverà ad attuare nel corso dei mesi che verranno. Tra le affermazioni rilasciate da Henderson sul suo profilo Twitter, si parlava di due nuovi titoli di Call of Duty, rilasciati esclusivamente sulle console di ultima generazione. Essi sarebbero stati rispettivamente Call of Duty Modern Warfare 2 e Call of Duty Warzone, in uscita nel 2022, e sembrava anche che i titoli sarebbero stati costruiti sin dalle fondamenta, a causa di alcuni problemi di sviluppo emersi dall’integrazione con Call of Duty Black Ops Cold War. Proprio in questi ultimi momenti, Activision ha infine rilasciato l’annuncio previsto da Henderson, rivelando così i primi dettagli.

Warzone e Modern Warfare 2 sono i nuovi giochi di Call of Duty in uscita nel 2022

L’attesa per l’annuncio su Twitter è stata decisamente elevata, tant’è che il social per alcuni attimi non riusciva a far fronte al numero di utenti online. Una volta giunto il primo tweet dell’account ufficiale di Call of Duty, è stato possibile confermare infine le parole preannunciate da Tom Henderson. Call of Duty Modern Warfare 2 sarà il seguito del capitolo uscito nel 2019, e arriverebbe in concomitanza con Warzone 2, successore del battle royale Warzone; in aggiunta, tutti questi giochi sono stati sviluppati dallo studio Infinity Ward, inclusi quelli annunciati. Oltre a confermare come i giochi siano stati ricostruiti da zero, un altro dettaglio importante fornito è riscontrabile nell’aggiunta del FOV, cioè il campo visivo, funzionalità molto richiesta dai giocatori.

I fan del franchise potranno aspettarsi un mondo di gioco nuovo in ogni sua forma, e l’inserimento di una modalità sandbox per Warzone 2; in più, si scopre come entrambi i titoli sarebbero stati sviluppati su un nuovo engine. Dall’annuncio ufficiale si scopre anche come il sequel di Warzone andrà a presentarsi come un’enorme evoluzione del titolo battle royale offerto sino a ora, garantendo così un’esperienza senza precedenti. Purtroppo, oltre allo svelare che usciranno nel 2022 ancora non sono state date conferme relative alla data d’uscita e alle piattaforme supportate da Call of Duty Warzone 2 e Modern Warfare 2. E le novità non si concludevano solo con questi due annunci: è stato infatti rilasciato un aggiornamento per la community di Call of Duty per quanto concerne la Season 2 di Vanguard e Warzone, con Activision che va a promettere 30 miglioramenti significativi prima del lancio programmato per metà febbraio.

