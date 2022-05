CoD Project Aurora: in arrivo Warzone per mobile!

A grande sorpresa è stato annunciato da poco CoD Project Aurora, nome in codice per la versione mobile di Warzone finalmente in arrivo

Activision ha annunciato Call of Duty: Project Aurora, un nuovo titolo mobile che mira a offrire “un’esperienza d’azione Battle Royale veloce, precisa e di alta qualità”. Attualmente è ancora in versione alpha e verrà testata dai videogiocatori per migliorare l’ottimizzazione del gioco, correggere i bug, raccogliere feedback dai giocatori ed effettuare vari stress test. Sebbene i partecipanti dell’alpha non possono condividere i dettagli del titolo, il team ha promesso che avremo costanti aggiornamenti tramite il blog ufficiale che aumenteranno con l’avanzamento dello sviluppo.

CoD Project Aurora è il nuovo Warzone per mobile

A quanto pare l’alpha di CoD Project Aurora ha un numero limitato di partecipanti, anche se potrebbe aprirsi per aggiungerne altri in futuro. Al momento non è stata condivisa alcuna data di rilascio ufficiale e tutto il contenuto dell’alpha è soggetto a future modifiche. Secondo quanto dichiarato da Activision:

In questo momento, stiamo semplicemente valutando le meccaniche di gioco Battle Royale su larga scala per vari dispositivi mobile.

Il team ha anche confermato che il contenuto dell’alpha non è tutto ciò che sarà presente nel gioco finale e sicuramente avremo altre sorprese da scoprire.

A conti fatti Activision aveva precedentemente confermato che Call of Duty: Warzone sarebbe arrivato prima o poi sui dispositivi mobile, quindi è probabile che questo sia lo stesso gioco menzionato in passato. Gli sviluppatori coinvolti nel progetto includono Beenox, Activision Shanghai, Activision Central Tech, Demonware, Solid State Studios e Digital Legends (acquisita lo scorso anno). Non ci resta che attendere ulteriori informazioni per saperne di più su CoD Project Aurora.

