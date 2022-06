Summer Game Fest 2022: confermato il gameplay trailer di Modern Warfare 2

Nelle scorse ore, i canali ufficiali del Summer Game Fest hanno confermato la presenza del primo gameplay trailer di Call of Duty: Modern Warfare 2, scopriamo insieme tutti i dettagli

Il mese di giugno è ufficialmente iniziato, così come la curva di hype che ci accompagnerà, specialmente in queste prime due settimane, lungo tutti gli eventi. L’E3 2022 non si terrà ufficialmente parlando, ma ormai le grandi aziende hanno tutte segnato una data in cui mostrare le grandi novità o gli aggiornamenti più importanti dei titoli attesi. Si inizierà proprio il prossimo giovedì 9 giugno con il Summer Game Fest, una delle kermesse più attese dai videogiocatori ogni anno, che alle 21 ora italiana aprirà la fila a tutte le altre. E chi non poteva mancare al Summer Game Fest 2022? Call of Duty, ovviamente.

Dopo le conferme di The Callisto Protocol, Cuphead: The Delicious Last Course e Gotham Knights, nelle scorse ore è arrivata anche la notizia della presenza del primo gameplay di Call of Duty: Modern Warfare 2. Nonostante infatti la presentazione del titolo sia prevista per l’8 giugno, mercoledì, è molto probabile che questa avvenga con un trailer piuttosto breve e un misto fra CGI e gameplay. Al Summer Game Fest 2022 invece potremo dare, da quel che si è capito, un’occhiata più approfondita al gameplay del gioco, con magari un walkthrough di un singoli livello. Staremo a vedere insomma.

See the world premiere gameplay level from @CallofDuty #ModernWarfare2 during #SummerGameFest on June 9th at 11am PT/2pm ET/6pm GMT. Streaming live at https://t.co/gO9QVWF4nN and also in @IMAX live in select cities, https://t.co/AwYFYvXqHQ pic.twitter.com/QQJQ4Ie2w2 — Summer Game Fest – Live Thursday (@summergamefest) June 3, 2022

La data d’uscita di Call of Duty: Modern Warfare 2 è prevista per il 28 ottobre prossimo, ma quel che ancora manca di sapere sono le piattaforme su cui sarà disponibile. E questo è effettivamente un altro dettaglio che potrebbe essere svelato al Summer Game Fest, anche se alcuni dataminer hanno rivelato che il gioco sarebbe in arrivo, oltre che su PC, anche su console di attuale e scorsa generazione. Mancano, inoltre, i dettagli sulla prima beta annunciata, le varie edizioni e i prezzi. Insomma, ancora tutto da scoprire!

Sintonizzatevi con noi il prossimo 9 giugno per il Summer Game Fest 2022, a quanto pare ci sarà anche il primo gameplay trailer di Call of Duty: Modern Warfare 2. Seguirete la kermesse? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!