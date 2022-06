Denuncia contro Realtek e TCL: AMD presenta reclamo ufficiale

AMD ha presentato una denuncia contro Realtek e TCL. Le due aziende hanno avrebbero commesso una violazione relativa al brevetto grafico

Dalle ultime notizie trapelate, si parla di una denuncia contro Realtek e TCL. Infatti, l’AMD e ATI Technologies ULC hanno presentato un reclamo alla Commissione per il commercio internazionale degli Stati Uniti (USITC) contro le partecipazioni queste due aziende. La denuncia elenca cinque violazioni di brevetto da parte di entrambe le società, per lo più legate a tecnologie grafiche. Più precisamente, si parla della decompressione delle texture, un approccio shader unificato alle architetture grafiche, un sistema di elaborazione grafica multi-thread. ed ancora metodi per sincronizzare i dati e gli eventi del fronte d’onda del thread e un brevetto che copre un’unità di elaborazione per la spedizione asincrona.

Nello specifico

Secondo l’azienda AMD (per avere maggiori informazioni sull’azienda clicca qui), entrambe le società (sia la Realtek che la TCL) hanno integrato alcune soluzioni basate proprio sulla proprietà intellettuale di AMD, ma senza un’appropriata licenza preventiva. Proprio per questo motivo, dall’AMD hanno proceduto subito con la presentazione di questo reclamo alla Commissione per il commercio internazionale degli Stati Uniti. L’USITC ha già presentato un annuncio di indagine su una serie di prodotti progettati da Realtek e TCL. Trai vari prodotti, sarebbero inclusi sistemi grafici, televisori digitali e componenti assortiti, che si trovano in alcuni prodotti spediti e venduti nel mercato statunitense. La causa mira a un ordine di esclusione e cessare e desistere dalle vendite dei prodotti interessati.

