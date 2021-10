Intel Core i9-12900K: presentato il miglior processore da gaming al mondo

In occasione di Intel Innovation, l’aziena ha presentato la dodicesima generazione di processori tra cui il Core i9-12900K, scopriamolo

Finalmente sono arrivati i processori di dodicesima generazione. Intel ha presentato oggi infatti sei nuove CPU sbloccate da desktop, compreso il miglior processore da gaming al mondo: l’Intel Core i9-12900K. I nuovi processori da deskop raggiungono nuove vette di prestazioni in campo multi-thread per gli appassionati di gaming e i creators.

Specifiche e dichiarazioni

Iniziamo dalle dichiarazioni di Gregory Bryant, Executive Vice President e General Manager:

L’architettura ibrida dei processori Intel Core di dodicesima generazione è resa possibile da una progettazione congiunta di software e hardware che offrirà prestazioni a livelli di leadership per generazioni. Iniziamo con Core i9-12900K – nostro fiore all’occhiello e miglior processore di gioco del mondo – e proseguiremo con esperienze ancora più incredibili con il resto della famiglia di dodicesima generazione e oltre.

Giocare, creare e fare overclocking con i processorori unlocked di dodicesima generazione sarà sicuramente un piacere. L’architettura utilizzata è ibrida, caratterizzata da una combinazione di Performance-core (P-core), il core CPU più performante mai costruito da Intel. Non solo, a bordo anche Efficient-core (E-core), progettati per mantenere elevate prestazioni nei carichi di lavoro.

La combinazione della nuova architettura ibrida di Intel, tra cui il Core i9-12900K, offre migliori prestazioni in grado di abilitare:

Il miglior processore da gaming al mondo, disponibile con un massimo di 16 core e 24 thread . Core i9 -12900K offre un 25% di aumento degli FPS in Troy: A total War Saga, un +28% di FPS in Hitman 3. Non è tutto, perché con Intel Killer Wi-Fi 6E sarò possibile ridurre del 75% la latenza quando si gioca in multitasking.

. Core i9 -12900K offre un in Troy: A total War Saga, un +28% di FPS in Hitman 3. Non è tutto, perché con sarò possibile ridurre del quando si gioca in multitasking. Balzo in avanti nelle prestazioni di creazione di contenuti. 36% di velocità in più in Photo Editing , 32% in più in Video Editing e fino al 100% più veloce in Multi-frame rendering.

, in più in Video Editing e fino al in Multi-frame rendering. La migliore esperienza di Overlocking

Nuovi chipset Intel 600 Series

Assieme ai processori Intel Core di dodicesima generazione, Intel ha lanciato anche il nuovo chipset Intel 600 Series con avanzate caratteristiche di affidabilità e prestazioni. Per la prima volta, Intel porta Volume Management Device (VDM) sui chipset per PC in modo da semplificare il controllo dello storage consentendo il controllo e la gestione diretta delle SSD basate su NVMe.

Disponibilità e prezzi

I processori sbloccati di dodicesima generazione per desktop sono disponibili in preordine per gli OEM, partner di canale e rivenditori che partecipano al programma. A partire dal 4 novembre saranno disponibili sul mercato on un’attesa di più di 140 clienti in 30 Paesi. I prezzi partiranno da 264 dollari fino a 589 dollari per i processori unlocked.

Voi cosa ne pensate di queste novità in casa Intel? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.