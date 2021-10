Teufel AIRY SPORTS TWS: nuove cuffie Bluetooth per lo sport

Le nuove cuffie Bluetooth sono state progettate per essere utilizzate da chi pratica sport e vuole godersi un po’ di sana musica nel frattempo. Teufel AIRY SPORTS TWS garantiscono un’ottima autonomia e un’incredibile resistenza a pioggia e sudore, daranno un boost di energia anche agli allenamenti più intensi

Anche durante i mesi invernali, l’attività fisica rimane un’alleata importantissima del benessere psicofisico. Teufel, azienda berlinese rinomata a livello internazionale per i suoi sistemi audio di qualità, ha sviluppato il sound giusto per ogni sport: le sue cuffie in-ear AIRY SPORTS TWS sono pensate per chi è sempre in movimento. Nessun cavo a ingombrare la strada verso il traguardo e un suono chiaro e potente che accompagna ogni passo e spinge lo sforzo al massimo.

Teufel AIRY SPORTS TWS, caratteristiche in breve:

cuffie sportive in-ear completamente wireless

ganci per le orecchie in silicone estremamente morbidi e dalla vestibilità perfetta

protezione da spruzzi d’acqua e sudore

durata della batteria di oltre 6 ore senza ricarica

le cuffie possono essere ricaricate tre volte dalla custodia, il che corrisponde a un tempo di riproduzione totale di oltre 24 ore

i pulsanti sensore negli auricolari consentono il controllo completo della riproduzione, compreso il volume e l’attivazione degli assistenti vocali

microfoni dotati di tecnologia Qualcomm cVc in entrambi gli auricolari, per telefonate wireless, Skype, Facetime con suono di alta qualità

in entrambi gli auricolari, per telefonate wireless, Skype, Facetime con suono di alta qualità Bluetooth 5.0 con apt-X e AAC per lo streaming di musica in qualità simile a un CD da Spotify, Amazon Music, Youtube, Apple Music e Co.

Teufel AIRY SPORTS TWS: suono limpido, durata maggiore

Le AIRY SPORTS TWS di Teufel sono cuffie in-ear con Bluetooth 5.0 con apt-X pratiche e potenti: i driver da 8 mm assicurano un suono sempre dettagliato e preciso e una riproduzione entusiasmante dei bassi, tratto distintivo di casa Teufel. Sarà così possibile streammare musica in alta fedeltà da Spotify, Amazon Music, YouTube, Apple Music e Co. Grazie alla tecnologia Qualcomm cVc dei microfoni, inoltre, le telefonate saranno sempre di qualità.

Rispetto alla versione precedente, le AIRY sono state migliorate in autonomia: raggiungono oltre 7 ore di riproduzione ad alto volume con una carica completa, mentre ne garantiscono ben 31 ricaricandole tre volte dalla custodia di trasporto. Il processo di ricarica è semplice e veloce: 20 minuti sono già sufficienti per almeno 1,5 ore di riproduzione, mentre un recharge completo avviene in 2 ore. Le caratteristiche robuste di queste cuffie in-ear le rendono made to resist anche in caso di maltempo e allenamenti particolarmente intensi, permettendo agli sportivi di non fermarsi mai. Le AIRY non temono infatti né la pioggia né il sudore né l’umidità.

Comodità e stile sempre e ovunque

Le Teufel AIRY SPORTS TWS sono create per essere pratiche da indossare: completamente wireless, garantiscono la massima libertà di movimento, mentre i morbidi e flessibili ganci in silicone mantengono gli auricolari sempre in posizione nel padiglione. Per assicurare una tenuta sempre ottimale, inoltre, Teufel fornisce adattatori auricolari in silicone in tre diverse misure.

Un altro aspetto importante è il controllo: i sensori touch dietro i loghi Teufel permettono di regolare costantemente la riproduzione e il volume e di accettare, terminare e rifiutare le telefonate. Tramite i sistemi di assistenza vocale Google e Apple – anch’essi attivabili con un comando tap – si possono attivare molte altre funzioni. L’attenzione all’estetica di Teufel è infine interpretata perfettamente dal design moderno e dinamico degli auricolari e dall’elegante custodia, con tre potenti LED a indicarne lo stato di ricarica tramite alimentazione USB-C.

Prezzo e disponibilità

Le AIRY SPORTS TWS sono ora disponibili, insieme alla custodia e agli adattatori al prezzo totale di 149,99 euro sul webshop di Teufel Audio. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!