Twitch Rivals: Zero Build Showdown ft Fortnite, regolamento e montepremi!

Vediamo insieme regolamento e montepremi del nuovo appuntamento del Twitch Rivals dedicato a Fortnite: lo Zero Build Showdown avrà luogo domani sera, scopriamo insieme tutti i dettagli

La modalità Zero Costruzioni di Fortnite, nata come semplice e temporaneo esperimento, ha avuto talmente tanto successo che la stessa Epic Games ha deciso di ascoltare i desideri dei fan ed aggiungerla definitivamente al gioco, come mod separata. E dopo un primo Twitch Rivals di enorme successo (qui trovate i risultati finali e le squadre vincitrici), l’appuntamento ritorna domani sera, 30 aprile, alle 19 ora italiana per una nuova competizione targata Fortnite. Lo Zero Build Showdown è un torneo composto da tre competizioni separate, una per ciascuna regione del globo, e avrà inizio come da schema seguente (gli orari sono tutti riferiti al nostro fuso orario):

Regioni EMEA: ore 19 del 30 aprile

America Latina: ore 1 dell’1 maggio

Nord America: ore 23 dell’1 maggio

Si sfideranno 33 squadre composte da tre giocatori, per un totale di 99 giocatori per ciascuna regione. La modalità scelta è la Battle Royale Trio, Zero Costruzioni, e le partite saranno giocate utilizzando chiavi match personalizzate. In totale verranno giocati sei game per ciascuna regione e saranno bandite le seguenti meccaniche per tutte le partite dell’evento:

Carri Armati

Tende

Autobus da battaglia corazzati

More Zero Build Cups are on the schedule! We've added three Zero Build Night Cups for this season starting this Friday. Grab your Trio and mark your calendar for April 29, May 20, and June 3. pic.twitter.com/p56USxIE6M — Fortnite Competitive (@FNCompetitive) April 27, 2022

Regolamento e montepremi: scopriamo il Twitch Rivals Zero Build Showdown ft Fortnite

Le squadre acquisiranno punti sia in base alle eliminazioni sia in base al piazzamento in ciascuna partita, i tiebrakers saranno i seguenti:

Numero totale di Vittorie Reali

Eliminazioni medie per ciascuna partita

Posizionamento medio per ciascuna partita

Posizionamento nella partita finale

Ciascuna eliminazione garantirà 1 punto, mentre i punteggi dei posizionamenti saranno così attribuiti:

Vittoria reale: 18 punti

2°-5° posto: 15 punti

6°-10° posto: 12 punti

11°-15° posto: 9 punti

16°-20° posto: 6 punti

21°-25° posto: 3 punti

26°+ posto: 0 punti

Questo era il regolamento del torneo, mentre il montepremi finale totale del torneo è di 300000$, 100000$ per ciascuna regione, che andrà diviso ovviamente per tutte le squadre partecipanti al Twitch Rivals Zero Build Showdown ft Fortnite. Il team vincitore si aggiudicherà la cifra di 21000$. Fateci sapere se seguirete l’evento qui sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!