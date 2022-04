Twitch Rivals Fortnite Zero Build: ecco i risultati del torneo!

Si è da poco concluso il Twitch Rivals di Fortnite dedicato alla modalità Zero Build: scopriamo insieme i risultati finali e chi si è aggiudicato il corposo montepremi europeo

Quando qualche tempo fa Epic Games annunciò che avrebbe rimosso la “Costruzione” in Fortnite per una settimana, per far provare una nuova esperienza ai fan di vecchia data, molti rimasero perplessi. Una perplessità che è durata giusto il tempo di provare il gioco concepito in quest’altro modo, però, considerando che la Zero Build Mode è esplosa in popolarità praticamente subito. Ed è esplosa talmente tanto che l’azienda ha prontamente deciso di crearne una modalità a parte, staccata dalla classica, in modo da permettere ai videogiocatori di continuare ad utilizzarla da qui in avanti. Un apprezzamento così forte che… è arrivato anche il torneo dedicato.

Ieri sera è infatti andato in onda il Twitch Rivals Fortnite Zero Build Kick-Off, un torneo di preludio ad una serie di altri eventi, portati avanti da Content Creators piuttosto famosi in ambito Fortnite e che si terranno da qui a maggio. Il Kick-Off ha visto sfidarsi ben 33 squadre da 3 giocatori, per un totale di 99 giocatori totali, che hanno combattuto fra loro per un montepremi finale di 100.000$ per ciascuna area geografica in cui Epic Games ha organizzato l’evento (Europa, Nord America, America Latina). Non vi tediamo con il regolamento e la suddivisione del montepremi, perché ve li abbiamo già spiegati in un articolo dedicato che potete trovare cliccando qui. Vediamo ora, in questa sede, chi ha vinto sul fronte europeo.

Twitch Rivals Fortnite Zero Build Kick-Off: ecco i risultati del torneo sul fronte europeo, chi si è portato a casa il montepremi?

Qui sotto trovate la classifica dei team vincitori (i punteggi potrebbero variare):

Team augustin 51 Team aXoZer Team Carola Team Zrool Team Dhalucard Team EWROON Team GirlyBella Team IamCristinini Team ibai Team ItsLomba Team Jolavanille Team JUJALAG Team KamiFN1 Team KendineMuzisyen Team knekro Team Nikof Team paracetamor Team pisicela Team POW3Rtv Team Qucee Team Reddysh Team Rubius Team savyultras90 Team Shadoune666 Team ShivFPS Team SolaryFortnite Team sujagg Team TeVeelGevraagd Team TheGrefg Team Tubbo Team Tumblurr Team wtcN Team Xiuder_

E dunque erano questi i risultati del Twitch Rivals Fortnite Zero Build Kick-Off andato in onda proprio ieri sera. Lo avete seguito? Vi siete divertiti? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!