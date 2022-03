Fortnite: la no build mode potrebbe diventare una modalità permanente

La no build mode di Fortnite potrebbe diventare una modalità di gioco permanente

Di recente in Fortnite è stata introdotta la modalità no build mode che, come immaginabile dal nome, elimina una delle feature caratteristiche del titolo di Epic Games, ossia la costruzione. Stando a recenti leak sembra che questa nuova modalità potrebbe presto essere aggiunta come un’opzione permanente al famoso Battle Royale. Al momento questa modalità era stata aggiunta questo mese per dare inizio alla nuova stagione, ma il successo che sta riscuotendo tra il pubblico potrebbe portarla a diventare un’opzione permanente anche in futuro.

Fortnite: la no build mode diventerà permanente in futuro?

La no build mode di Fortnite è al momento inserita come modalità a tempo limitato, ma già in passato diverse nuove aggiunte segnalate come temporanee sono poi state aggiunte al gioco in maniera permanente, come ad esempio la modalità Team Rumble. Non sarebbe dunque una sorpresa se a Epic Games si decidesse di far durare la no build mode anche più del mese attualmente previsto.

The 'No Builds' LTM that will be available after 8 days will be called 'Solo – No Build Battle Royale'. there's other versions of It too but I took this one to show you the name of It! pic.twitter.com/7jHbZjZBUY — Twea – Fortnite Leaks (@TweaBR) March 21, 2022

Secondo alcuni data miner, sono state scoperte delle schermate di caricamento del gioco che fanno riferimento ad alcune “modalità con la costruzione attivata”, che suggerirebbe che dopo il 29 marzo, data in cui la no build mode dovrebbe terminare, ci saranno comunque delle modalità in cui non sarà possibile utilizzare la funzione di costruzione. Al momento il successo di questa nuova modalità è palese, dato che spesso si sono viste code di oltre un’ora per accedervi, dunque non sarebbe una sorpresa se Epic Games decidesse di mantenerla a oltranza. Se siete incuriositi dal fenomeno Fortnite e volete provarlo, provate a dare uno sguardo ai nostri consigli per nuovi giocatori.

Continuate a seguirci su tuttoteK per non perdervi nessun aggiornamento, e visitate lo store di Instant Gaming per trovare giochi a buon prezzo.