Fortnite: la modalità Zero Costruzioni aggiunta in modo permanente

La modalità Zero Costruzioni era inizialmente prevista per un tempo limitato, ma adesso è stato annunciato come sarà aggiunta in modo permanente su Fortnite

Da diversi giorni è stato dato il via alla nuovissima stagione di Fortnite, e tra le numerose novità che sono state presentate nel gioco c’è stata anche una vera e propria rivoluzione del sistema di movimento e combattimento del titolo. Infatti lo studio di sviluppo Epic Games non solo ha deciso di aggiungere uno scatto tattico potenziato assieme all’abilità di scalare i muretti, ma ha in aggiunta completamente rimosso (almeno per questi primi 9 giorni) la possibilità di costruire delle barricate, feature che ha caratterizzato da sempre il gameplay di Fortnite. Il fatto era stato spiegato anche a livello di lore attraverso un trailer cinematografico, dove Sloan tirava fuori un dispositivo che in seguito ha spazzato via tutte le costruzioni nella zona. In realtà, molti utenti avevano da tempo richiesto che le costruzioni venissero in qualche modo limitate all’interno di una modalità a sé stante, e pare che questo “esperimento” temporaneo effettuato da Epic Games abbia infine portato l’azienda ad aggiungere in modo permanente la modalità “Zero Costruzioni” in Fortnite.

Che cosa si troverà nella modalità permanente Zero Costruzioni

Da quando le costruzioni sono state spazzate via, era stato reso più complicato mantenere posizioni sopraelevate, e per questo motivo è stata aggiunta l’arrampicata. Essa, come accade già in Apex Legends, ha reso possibile scalare muretti non troppo alti per raggiungere i nemici o difendersi più agilmente. Senza la capacità di costruire, in Zero Costruzioni la prima linea difensiva è costituita da uno scudo supplementare e ricaricabile, e per raggiungere i dirigibili bisognerà servirsi degli elevatori. Con la rimozione della possibilità di costruire si può notare un cambiamento profondo del gameplay, che è diventato molto più verticale e tattico, basandosi solo sulle pure abilità dei giocatori con le armi e gli oggetti ottenuti nel gioco. Forse, questa nuova modifica al gioco potrebbe portare persino i detrattori del titolo a volergli dare una veloce occhiata.

Intanto, Epic Games ha rilasciato un altro nuovo trailer per inaugurare questa nuova modalità permanente, e che va a mostrare la modalità Zero Costruzioni in azione dentro Fortnite. Per giocarvi bisognerà semplicemente controllare nelle playlist Singolo, Coppie, Terzetti e Squadre all’interno della pagina Scopri (una volta entrati nella lobby, basterà cliccare sul pulsante “cambia” situato sopra “Gioca”, aprendo così la schermata “Scopri”). Vedremo se questa modifica in Fortnite condurrà il titolo verso una rinnovata popolarità, sopraelevandolo ulteriormente sui suoi competitori come Apex Legends e Call of Duty: Warzone.

