Lexar: presenta il lettore CFexpress Pro Reader

LEXAR CFEXPRESS PRO READER, il lettore compatto e veloce che potenzia il workflow dei professionisti che desiderano altissime velocità di trasferimento

Il lettore professionale CFexpress di tipo B USB 3.2 Gen 2×2 di Lexar è studiato per fotografi e videomaker professionisti che hanno bisogno di spostare facilmente i file anche quando sono in viaggio. Con questo lettore è infatti semplice e veloce potenziare il proprio flusso di lavoro dal campo alla post-produzione e scaricare grandi quantità di immagini in alta qualità e video RAW in 8K dalla scheda Lexar CFexpress di tipo B al computer, con tutta la velocità dello standard USB 3.2 Gen 2×2.

La connettività del lettore CFexpress di tipo B USB 3.2 è particolarmente versatile perché la confezione include un cavo USB 2 in 1 da tipo C a tipo C e da tipo C a tipo A, per collegamenti tra le porte senza interruzioni.

Compatto e portatile

Il lettore professionale CFexpress compatto e portatile (solo 98.4 x 64.85 x 28.20 mm per 130 g di peso), il lettore può essere comodamente trasportato anche in tasca. La sua configurazione plug-and-play con connettore USB 3.2 permette di scaricare facilmente i file ad altissime velocità, ovunque ci si trovi.

Il lettore professionale CFexpress di tipo B è inoltre stato insignito del “Red Dot Awards: Product Design 2021”, uno dei maggiori e più prestigiosi premi del design mondiale. Dal 1955, i Red Dot Awards riconoscono ogni anno i migliori prodotti per il design. La giuria internazionale di esperti valuta le migliaia di prodotti iscritti al concorso in base a criteri quali qualità, ergonomia e longevità del prodotto.

Principali caratteristiche e prezzo

Ecco le principali caratteristiche del lettore professionale CFexpress di tipo B USB 3.2 Gen 2×2 di Lexar. Mentre il prezzo indicativo al pubblico del lettore di Lexar è di 99,00 euro

Progettato per l’uso con schede CFexpress di tipo B

Offre altissima velocità di trasferimento anche con video RAW in 8K e immagini di alta qualità

Sfrutta la tecnologia USB 3.2 Gen 2×2 per accelerare drasticamente il flusso di lavoro

Velocità di lettura fino a 1700MB/s

Progettazione portatile e compatta per fotografi e operatori video in viaggio

Comprende un cavo USB di 30 cm 2 in 1, da tipo C a tipo C e da tipo C a tipo A

Garanzia di cinque anni

Cosa ne pensate di questo lettore professionale CFexpress di Lexar? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttotek.it.