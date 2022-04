Nintendo Switch Sports è ora disponibile: pronti a sudare?

Successore spirituale del vendutissimo Wii Sports, a partire da oggi, 29 aprile è disponibile Nintendo Switch Sports: scopriamo insieme che cosa conterrà questa nuova esclusiva Nintendo Switch

Chi è cresciuto nei primi anni 2000, non potrà non ricordarsi di Wii Sports. Un titolo, uscito in contemporanea al lancio del clamoroso successo che fu Wii, che ha rivoluzionato l’industria dei videogiochi e che è riuscito a conquistare milioni di persone in tutto il mondo. L’arrivo nel 2009 del secondo capitolo Wii Sports Resort, il terzo videogioco più venduto di sempre, ha consacrato ufficialmente la serie Wii Sports che è riuscita a vendere un totale di 110 milioni di copie vendute. A quasi 16 anni di distanza, finalmente, abbiamo fra le mani il suo successore spirituale: Nintendo Switch Sports, disponibile da oggi, 29 aprile, in esclusiva Nintendo Switch (ponendosi accanto ad altre perle come The Legend of Zelda: Breath of The Wild, Kirby e la Terra Perduta o Triangle Strategy).

Nintendo Switch Sports porta il divertimento e la sfida degli sport reali sull’ultima console di casa Nintendo, rievocando i vecchi fasti di Wii Sports e aggiungendo al contempo interessanti novità. Potrete utilizzare i controller Joy-Con per riprodurre nel gioco i movimenti del mondo reale, ma non solo quelli delle braccia: anche quello delle gambe. Si potrà infatti collegare la fascia per la gamba, inclusa con la versione retail, a un controller per calciare il pallone nella modalità Rigori del Calcio, una disciplina completamente inedita per la serie in cui i giocatori dovranno sfidarsi per mandare in porta un pallone gigante (Fall Guys?).

I nuovi sport comprendono anche la Pallavolo, in cui è possibile servire alzare e ricevere sollevando le braccia con un controller Joy-Con. Altra grande novità è il Badminton, in cui è necessario impugnare il Joy-Con come fosse una racchetta e indirizzare in modo accurato i colpi grazie alla precisione dei controller di movimento.

Nintendo Switch Sports è ora disponibile e sì… c’è anche il Bowling!

Non mancano i grandi classici che tutti abbiamo imparato ad amare su Wii, ma arricchiti e migliorati. A partire dal Tennis, in cui è possibile anche giocare in doppio ed effettuare colpi come topspin e slice sfruttando di volta in volta il timing migliore per dare la giusta angolatura. Delizia di Wii Sports è tornato anche il Bowling, con partite fino a 16 giocatori e l’aggiunta di un’esclusiva modalità con piste ad ostacoli, e il Chanbara, in cui bisogna spingere l’avversario fuori dalla piattaforma a colpi di spada scegliendo tra tre possibili armi. Però, effettivamente, manca lui: il Golf… che verrà aggiunto con un aggiornamento gratuito nel corso dell’Autunno 2022.

Potremo giocare tutte le discipline con amici e parenti sia in locale sia online, con un abbonamento al servizio Nintendo Switch Online, mentre chi cerca una sfida ancora più agguerrita può contare sulla Lega Pro che permette di affrontare giocatori di tutto il mondo, scalare le classifiche e raggiungere ranghi via via più alti. La strada verso la vetta è ricca di achievement dedicati e ricompense estetiche per personalizzare i propri avatar in-game.

Nintendo Switch Sports è disponibile da oggi, 29 aprile, e noi non vediamo l’ora di potervi dire la nostra! Fateci sapere qua sotto nei commenti se acquisterete questa nuova esclusiva Nintendo Switch, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!