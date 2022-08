Mafia: nuovo gioco in cantiere, annuncia lo sviluppatore Hangar 13

Un nuovo progetto è in cantiere, anzi, nell’Hangar 13: il team di sviluppo annuncia un gioco inedito nell’universo della Mafia videoludica

“Dritta sicura, si mormora che / i cannoni hanno fatto bang”, cantava Max Pezzali, ma stavolta i rumor si sono rivelati veritieri: sì, il team di sviluppo Hangar 13 ha confermato che un nuovo gioco della serie Mafia è in lavorazione. In un post dedicato al ventennale della serie, il manager generale Roman Hladik si è sbottonato sul futuro del franchise… ma non più di tanto. Il titolo è infatti “a qualche anno di distanza”, e gli sviluppatori non possono “mostrare nient’altro al momento”. A discapito di ciò, lo studio è “entusiasta all’idea di lavorare a una saga tanto amata, intrattenendo i giocatori con nuove storie.”

L’unica Mafia che ci piace, quella del nuovo gioco di Hangar 13

Il chiacchiericcio per quanto concerne la serie Mafia non ci è nuovo, e i rumor sul gioco dello scorso maggio hanno messo insieme qualche sporadico dettaglio sul progetto di Hangar 13. Nella fattispecie, si tratterebbe di un prequel sviluppato con Unreal Engine 5. Il tam tam ha poi visto Nick Baker alludere a una storia ambientata a cavallo tra la fine dell’ottocento e l’inizio del secolo scorso (con Don Salieri come protagonista). Anziché trattarsi di un’esperienza open world come Mafia 3, però, il titolo in lavorazione dovrebbe essere lineare come i primi due capitoli. Vi lasciamo al post.

Work has started on an all-new Mafia project Before we dive into the future, please join us with a trip down memory lane in Mafia’s 20-year history  #Mafia20 ➡️ https://t.co/VxW48hExpV pic.twitter.com/dcgF2igEAb — 2K (@2K) August 29, 2022

Sebbene l’attesa si prospetta molto lunga, il team di sviluppo non se ne sta certo con le mani in mano. Al contrario, oltre a un Top Spin 5 al centro di altri rumor, gli sviluppatori stanno anche dando il loro supporto per il titolo next-gen Marvel’s Midnight Suns. In quanto alla trasposizione videoludica della malavita, è possibile che sul lungo periodo vedremo anche un quinto episodio, ma i piani in merito non sono del tutto chiari. Per ora, aspettiamo di vedere Mafia 4 (o qualunque sia il titolo ufficiale del gioco) nell’arco dei prossimi anni. Attualmente, il primo capitolo della serie è gratuito su Steam… se vi affrettate!

