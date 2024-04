Hellblade 2: Senua’s Saga avrà un framerate fisso su Xbox Series X/S

Il framerate della guerriera violenta fa rima con l’aggettivo che spaventa, ecco i fotogrammi al secondo di Hellblade 2: Senua’s Saga

Abbiamo tergiversato per mero bisogno giornalistico di suspense, ma avrete già intuito quale sia (su Xbox Series X ed S, quantomeno) il framerate dell’atteso seguito Hellblade 2: Senua’s Saga. Non serve attendere oltre: i fotogrammi al secondo saranno fissati a quota 30. L’atteso sequel di Ninja Theory è concepito esclusivamente per Xbox e PC, spremendo l’Unreal Engine 5 come un limone. Tuttavia, lo scotto da pagare è quanto ha appena confermato il sito tedesco GamePro. Il titolo non andrà oltre i 30 FPS, a discapito della risoluzione dinamica. Non c’è alcuna modalità performance prevista, sebbene il numero di fotogrammi potrà incrementare giocando su PC. Vi lasciamo alla fonte.

If a developer needs to target 30FPS due to X reason, that’s fine. But just say that the game is demanding for X reason, and don’t say words like “cinematic” because it’s a terrible reason. Reminds me of The Order on PS4 and we heard same reasoning.https://t.co/u7e4WPrMRZ — RedGamingTech (@RedGamingTech) April 4, 2024

Il direttore degli effetti speciali di Hellblade 2: Senua’s Saga, Mark Slater-Tunstill, ha rivelato che la decisione presa sul framerate mira ad offrire un’esperienza “cinematografica”. Dato il gameplay un po’ più lento e di maggior peso, non si tratta di un vero problema al di fuori di quelle che potrebbero essere le esigenze di alcuni giocatori (specie quelli rimasti scottati dopo Starfield). Non è chiaro se il bisogno di uscire anche su Xbox Series S sia un fattore dietro la decisione. Il sito americano Polygon ha descritto il titolo come “uno showcase della potenza hardware”, visto l’impressionante utilizzo integrale del motion capture sia per la recitazione e il combattimento. Il team di sviluppo ha visitato l’Islanda per assicurarsi un feel autentico delle ambientazioni. Ce ne accerteremo il 21 maggio.

