The Sims 4: in arrivo il festival musicale Sims Session

Tramite comunicato stampa, Electronic Arts e Maxis hanno annunciato un nuovo evento musicale per The Sims 4, previsto in arrivo quest’estate, chiamato Sims Session

The Sims è un franchise che, sin dal primo capitolo ormai uscito più di vent’anni fa, ha sempre saputo accattivare il pubblico con valanghe di contenuto aggiuntivo del più disparato genere. E tramite comunicato stampa, gli sviluppatori di Maxis hanno annunciato l’arrivo di un nuovo evento a tema musicale previsto per quest’estate in The Sims 4. Sims Session, questo il nome del palco virtuale, si svolgerà a partire dal 29 giugno al 7 luglio. Bebe Rehxa, la popstar nominata due volte al Grammy, torna in The Sims per esibirsi col suo pianoforte e cantare in simlish. Anche il cantante dei Glass Animals, Dave Bayley, e Joy Oladokun saliranno sul palco del titolo e apriranno lo spettacolo virtuale.

Sin dal 2004, The Sims ha collaborato con circa 500 artisti diversi per registrare le loro canzoni nell’iconico linguaggio e Sims Session è la prima occasione in cui questi brani potranno debuttare in un formato festival completamente nuovo. Durante le sessioni di The Sims 4 potrete creare i vostri abiti migliori da festival, accamparvi e acquistare merchandise esclusivo degli artisti coinvolti. Non solo, potrete unirvi a Bebe Rexha e alcune delle personalità musicali più talentuose di TikTok per una speciale sfida karaoke virtuale sulla famosa piattaforma social.

The Sims 4: al via il nuovo Sims Session!

Bebe Rexha ha rilasciato un commento in seno al comunicato stampa, che trovate qua sotto:

Ho sempre apprezzato il modo in cui The Sims permette ai giocatori di esprimere la propria creatività con gli altri nel gioco. Le Sims sessions saranno un’esperienza divertente per i fan di tutto il mondo per godersi la musica e trascorrere del tempo con gli amici in un modo che solo The Sims può offrire. Sono così entusiasta di tornare e non vedo l’ora di vedere i fan pubblicare i loro video di “Sabotage” in Simlish! Bebe Rehxa

Steve Schnur, Worldwide Exectuive and President of Music di EA, ha invece affermato:

Sims Sessions rappresenta l’ultima evoluzione della musica nei Sims. In nessun altro luogo i giocatori possono ascoltare e fare esperienza delle esclusive performance di Bebe, Dave e Joy. Con Sims Session, un gioco centrato sull’espressione personale, EA alza nuovamente l’asticella per quel che riguarda la commistione di gioco, musica e cultura globale. Steve Schnur

L’evento Sims Session in The Sims 4 avrà quindi inizio il prossimo 29 giugno. Che cosa ne pensate di questa iniziativa? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!