The Sims 4: ridisegnate la casa con Dream Home Decorator

Maxis e Electronic Arts annunciano l’arrivo della nuova espansione per The Sims 4. Preparatevi a ristrutturare in modo creativo i vostri spazi con The Sims 4 Dream Home Decorator

La caratteristica fondamentale di ogni The Sims sta nella libertà concessa nella gestione della propria routine quotidiana. Ora, anche i creativi e gli amanti dell’interior design potranno dare sfogo alle proprie pulsioni artistiche nella ristrutturazione di numerosi ambienti e interni. Maxis in collaborazione con il publisher Electronic Arts, annuncia l’uscita di The Sims 4 Dream Home Decorator. La nuova espansione della celebre saga gestionale uscirà il prossimo 1 giugno su PC e Mac (tramite Steam o Origin) nonché su console PS4 e Xbox One.

Nuove opportunità di carriera all’orizzonte con The Sims 4 Dream Home Decorator

Il primo giugno uscirà la nuova espansione per The Sims 4, chiamata The Sims 4 Dream Home Decorator. Secondo il Producer Jill Johnson, ora i giocatori potranno, oltre che continuare a creare bellissime case per i loro sims grazie all’ingegno e alla creatività, anche espandere i propri obiettivi con nuove meccaniche e abilità di costruzione. Johnson inoltre, non vede l’ora di vedere gli incredibili progetti e rinnovamenti nelle abitazioni portati dalla community. In questa nuova espansione, è stata aggiunta la nuova possibilità di carriera da Interior Decorator freelance.

Con questo nuovo lavoro i Sims potranno dare vita a diversi progetti di ristrutturazione e dar sfogo all’immaginazione per accontentare i clienti. Per fare questo dovranno conoscere il budget, oltre che i gusti dei loro clienti. Le tipologie di ambienti da ristrutturare variano da stanze singole ad ampi spazi commerciali. Il fine rimane comunque quello di soddisfare i propri clienti e di ottenere in questo modo reputazione. Infine, verrà introdotta una nuova serie di arredi quali divani componibili, scaffali modulari, fornelli e forni integrati.

