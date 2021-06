Greedfall: il titolo approda su next gen con la Gold Edition

GreedFall si aggiorna e arriva su next gen. Con la Gold Edition anche i giocatori delle nuove console potranno mettere le mani sul gdr fantasy

GreedFall, titolo sviluppato da Spiders e pubblicato da Focus Home Interactive, è un gdr action con una ambientazione che coniuga l’epoca barocca europea del 17 secolo con il fantasy. Il titolo è stato criticato non tanto per le sue molteplici idee interessanti, soprattutto per i dialoghi e l’ambientazione, quanto per la sua poca profondità ludica. Dopo l’annuncio della Gold Edition, GreedFall si aggiorna e arriva su console next gen a prestazioni migliorate. Andiamo a scoprire i dettagli.

GreedFall arrivsa su next gen insieme a una nuova espansione

I fan del titolo saranno felici di proseguire l’esperienza con una nuova storia contenuta nella prossima espansione. Oltre questo, tutti i possessori di console next gen potranno presto provare GreedFall. Spiders ha infatti annunciato l’arrivo di GreedFall, grd coloniale, per il 30 giugno su PS5 e Xbox Series X/S. Nello stesso giorno, la Gold Edition del gioco uscirà con un nuovo pack espansioni. Su next gen il titolo raggiungerà i 4K, avrà inoltre delle prestazioni grafiche migliorate, caricamenti veloci e una performance mode che sbloccherà i 60fps. Per quanto riguarda l’espansione, chiamata “The de Vespe Conspiracy“, vi porterà in una nuova area non ancora esplorata all’interno dell’isola di Teer Fradee.

Vi aspetteranno nuovi nemici, un nuovo equipaggiamento e una storia che andrà ad espandere il gioco base. L’espansione “The De Vespe Conspiracy” verrà distribuita anche separatamente alla Gold Edition del titolo base. Entrambe, tuttavia, arriveranno ovviamente anche su PC, PS4 e Xbox One. Infine, tutti quelli che già possiedono il gioco su console di vecchia generazione, potranno fare l’upgrade per PS5 e Xbox Series X/S gratuitamente, i file di salvataggio verranno trasferiti anch’essi.

