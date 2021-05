The Sims 4: confermata la data di uscita del Kit Oasi in giardino

Rivelata la data di uscita della nuova espansione di The Sims 4: Oasi in Giardino Kit, tramite la quale si potranno realizzare ambienti ispirati ai riad del Marocco

Arriva direttamente da Electronics Art l’annuncio della prossima uscita del Kit Oasi in giardino per The Sims 4; come per quelli precedentemente rilasciati, sarà possibile integrarlo con il gioco sia su PC che su Mac, Xbox One e PlayStation 4. Continua dunque a crescere il videogioco sviluppato da Maxis, che lo scorso Febbraio è arrivato a festeggiare il suo ventunesimo compleanno.

The Sims 4 Oasi in giardino Kit: data di uscita e caratteristiche

La data di uscita del kit per The Sims 4 Oasi in giardino è fissata per il prossimo 18 Maggio; sarà quindi possibile integrare il pacchetto già a partire dalla prossima settimana. L’espansione si caratterizza per l’introduzione nel gioco di elementi derivanti dall’arredamento e dall’architettura classica dei raid del Marocco. I giocatori potranno quindi divertirsi a creare una vera e propria oasi all’interno della casa dei loro avatar, arricchendola con i numerosi oggetti decorativi in tema, come le fontane variopinte e le lussureggianti piante tropicali.

Nonostante siano passati sette anni dall’uscita di The Sims 4, il gioco resta ancora oggi estremamente popolare. Questo è sicuramente dovuto alla capacità del franchise di creare e di conservare negli anni una vasta area di giocatori appassionati. Per la creazione di questo fan base fedele e coinvolta, ha sicuramente contribuito la capacità degli sviluppatori di rinnovare il gioco: non sono mai mancati pacchetti ed espansioni che, a seconda, hanno apportato novità estetiche o di gameplay.

Siete dei giocatori di The Sims 4? Leggete questo articolo per scoprire tutti i dettagli dell’espansione rilasciata prima di questa. Per rimanere aggiornati sulle novità relative a questo titolo, e anche sui tantissimi altri in uscita, continuate a seguirci su tuttoteK. Se invece volete acquistare un videogioco, vi suggeriamo di dare un’occhiata al vasto catalogo di Instant Gaming.