Tales of Arise: svelati tanti dettagli nel nuovo Dev Diary

Tramite comunicato stampa, Bandai Namco Entertainment ha divulgato il nuovo Dev Diary di Tales of Arise, dove l’Art Director e il Project Director hanno svelato tanti nuovi dettagli

In arrivo il prossimo 10 settembre 2021 su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X | S, Tales of Arise è il nuovo capitolo della pluripremiata serie di JRPG di Bandai Namco Entertainment. Dopo Tales of Berseria e Tales of Zestiria, il nuovo capitolo “principale” (scavalcando quindi remastered e definitive edition varie) è finalmente in arrivo. L’azienda ci ha mostrato diversi gameplay trailer ormai, come è solita fare nella commercializzazione dei suoi titoli più importanti, ma fa sempre piacere avere buone nuove. E stavolta a parlare sono gli sviluppatori!

Tramite comunicato stampa, infatti, Bandai Namco ha divulgato il nuovo capitolo del Dev Diary del gioco. Protagonisti in questo caso sono Hirozaku Kagawa, Project Director di Tales of Arise, e Minoru Iwamoto, Art Director. Quest’ultimo ha raccontato degli sforzi fatti dal team per comunicare le espressioni dei personaggi e la loro personalità usando tecniche come il facial e il motion capture. In questo modo si vuole creare un collegamento più intenso e profondo tra giocatori e personaggi. Vi lasciamo il video del Dev Diary di cui vi stiamo parlando proprio qua sotto.

Tales of Arise: vediamo insieme il nuovo dev diary!

Hirozaku Kagawa, invece, ha approfondito alcuni aspetti del sistema di combattimento di Tales of Arise, di cui sono stati mostrati già diversi gameplay trailer. Ha parlato anche delle nuove feature che sono state aggiunte in questo capitolo della serie per rendere gli scontri ancora più interessanti e spettacolari. Noi intanto vi ricordiamo che potete già prenotare il titolo su tutti gli store digitali e sul sito di Bandai Namco!

