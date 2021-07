Ghost of Tsushima: Director’s Cut annunciato per PS4 e PS5

Sony ha svelato ufficialmente la data di uscita di Ghost of Tsushima: Director’s Cut, che arriverà su PS4 e PS5 a fine agosto, con tante novità

Le notizie che vedevano l’ultima fatica di Sucker Punch al centro di alcune novità erano nell’aria già da qualche giorno, sin da quando vi abbiamo riportato la conferma della classificazione ESRB per quanto riguarda Ghost of Tsushima: Director’s Cut. Ebbene, nella giornata di ieri, tramite il PlayStation Blog, è stata ufficialmente confermata l’esistenza di questa nuova release del titolo del 2020, che si appresta a tornare in forma migliorata e corretta su PS4 e PS5, il tutto alla fine di Agosto. Un’occasione per ripercorrere al meglio l’avventura di Jin, ma anche per scoprire nuove storie, grazie alla presenza di una nuova area giocabile, ovvero l’isola di Ikishima.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut arriva su PS4 e PS5

La mappa giocabile inedita trasporterà Jin sulla vicina isola di Ikishima, sulla quale il nostro ronin si recherà per indagare in merito alla presenza delle truppe mongole. Sucker Punch ha promesso di svelare nuovi aspetti di questa porzione mai giocata dell’avventura nel corso delle prossime settimane, ma ha già confermato come questa comprenderà nuove armi, armature, tecniche e nemici, oltre ad una consistente quantità di attività collaterali. Ovviamente non mancherà una storyline aggiuntiva, che vedrà al centro una dolorosa parte del passato di Jin, che il nostro protagonista aveva fatto di tutto per dimenticare.

Sebbene l’isola di Ikishima sarà giocabile sia dai possessori di PS4 che di PS5, il team ha anche avuto un occhio di riguardo per gli utenti del nuovo hardware Sony, che si tradurrà in una serie di feature esclusive. Confermato il supporto al feedback aptico ed ai trigger adattivi, oltre ad un miglioramento dell’audio 3D, tempi di caricamento drasticamente ridotti, un frame rate che punta ai 60 frame al secondo, oltre ad opzioni di visualizzazione per il 4K. Inoltre, grazie alle possibilità di renderizzare le cinematiche in tempo reale, tutte le cutscene del gioco supporteranno il lip sync con il doppiaggio giapponese.

Sarà ovviamente possibile trasferire i propri salvataggi di gioco da PS4 a PS5, così che tutti coloro che hanno già concluso il gioco originale possano lanciarsi nell’esplorazione di Ikishima (che sarà disponibile a partire dall’Atto 2 della campagna). Il team ha inoltre confermato il rilascio di una patch gratuita che andrà ad introdurre alcune migliorie, suggerite dalla community, e diretta a tutti i possessori di qualsiasi versione del gioco.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut sarà disponibile a partire dal prossimo 20 di Agosto, e permetterà diverse opzioni di upgrade per chi ha già acquistato il titolo. Il passaggio dalla versione base PS4 a questa Director’s Cut costerà 19,99 Dollari, mentre alti 9,99 Dollari saranno necessari se vorremo effettuare l’aggiornamento alla release PS5. Aggiornare direttamente dalla versione vanilla a questa nuova edizione per PS5, invece, richiederà un esborso di 29,99 Dollari. Al momento non conosciamo il costo in Euro, ma al solito è presumibile che tutto rimanga invariato.

Siete ansiosi di tornare a controllare il buon Jin? Acquisterete questa Director's Cut?