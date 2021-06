Tales of Arise: ecco il nuovo trailer di gameplay

Tales of Arise si mostra in un nuovissimo trailer di gameplay dedicato a Shionne in vista dell’uscita prevista il 10 settembre

Il nuovo trailer gameplay rilasciato da Bandai Namco per Tales of Arise è disponibile online da diverse ore e costituisce il seguito dell’altro trailer introduttivo di Alphen. Il filmato che vi proponiamo in basso in quest’articolo si concentra sull’affascinante personaggio Shionne. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Tales of Arise: il nuovo trailer di gameplay è incentrato sul personaggio di Shionne, eccolo in azione

Come secondo protagonista e nativo di Rena, Shionne il protagonista dell’ultimo trailer di gameplay di Tales of Arise possiede la capacità di fulminare chiunque la tocchi. Vi basta cliccare sul player che vi proponiamo qui in basso per ammirare l’eroina in azione.

Alphen costituisce un pò la nemesi videoludica di questo personaggio, dato che quest’ultimo non solo ha perso i suoi ricordi, ma non prova neanche alcun dolore. Shionne, dal canto suo, è anche abile nell’uso delle Arti Astrali, può bombardare i nemici con varie magie elementali e spara anche dalla distanza con il suo fucile. Il personaggio può anche fungere da supporto e curare il gruppo quando necessario. Il trailer vede Shionne uscire con il suo outfit peculiare il che è indubbiamente un bel vedere.

Tales of Arise uscirà il 10 settembre per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. Dopo Alphen e Shionne, aspettatevi trailer introduttivi separati per Rinwell, Hootle, Law, Kisara e Dohalim il Qaras.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito a questo titolo inclusi nuovi gameplay che dovrebbero arrivare a breve. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.