La LEGO TECHNIC Ferrari 488 GTE “AF Corse #51” è il primo modello LEGO a sfrecciare ad oltre 200 km/h su un vero circuito automobilistico

Il Gruppo LEGO ha “tagliato” un traguardo molto speciale: il set LEGO Technic Ferrari 488 GTE “AF Corse #51” ha avuto l’onore di sfrecciare sul leggendario Circuito di Modena, in Italia. La realizzazione di questo memorabile evento è stata possibile grazie a un team di circa 20 persone, che ha installato la versione di mattoncini dell’auto da corsa su una vera Ferrari 488 GTE, guidata per l’occasione da Giancarlo Fisichella, pilota ufficiale di Ferrari Competizioni GT.

LEGO Ferrari 488 GTE: il primo modello a superare i 200 km/h

Il modellino LEGO è stato installato sulla parte anteriore dell’auto da corsa grazie a un braccio meccanico appositamente progettato per questa occasione. Per immortalare la prima volta di un set LEGO lanciato a tutta velocità su una vera pista da corsa, sono stati impiegati che hanno documentato la corsa da ogni angolazione. Inoltre, le immagini e i suoni catturati dalle telecamere sul circuito, sono stati montati per creare un video adrenalinico, grazie al quale tutti i fan di LEGO e gli appassionati di motori potranno sperimentare la velocità, il rombo del motore e le vibrazioni della gara come se fossero davvero a bordo dell’auto da corsa.

Il Gruppo LEGO ha lanciato il set LEGO Technic Ferrari 488 GTE alla fine del 2020. Progettato per i fan di LEGO e per tutti coloro che amano l’esperienza delle corse automobilistiche, questo modello da corsa lungo 48 cm è stato realizzato con 1.677 elementi LEGO Technic, per un’esperienza di costruzione coinvolgente e gratificante dedicata ai costruttori di età superiore ai 18 anni che amano le gare di resistenza, gli sport motoristici e le auto Ferrari.

Dopo aver assistito all’entusiasmante gara, Camillo Mazzola, Direttore Marketing di LEGO Italia, ha commentato:

La Ferrari 488 GTE di LEGO Technic è ricca di caratteristiche autentiche e di bellissimi elementi di design tratti dal modello originale dell’auto da corsa. È molto simile a quella vera, e tutto ciò di cui aveva bisogno per prendere davvero vita era di poter sfrecciare su un vero circuito di auto da corsa, e oggi è successo! Da vero fan di LEGO e amante delle corse automobilistiche, non potevo perdermi questo evento così speciale ed è stato davvero emozionante prendere parte a questo grande progetto con il nostro partner Ferrari.

Durante questa avvincente corsa, la Ferrari 488 GTE LEGO Technic ha raggiunto la velocità di una vera auto da corsa, 208 km/h.

Questa giornata è stata molto speciale anche per Matteo Fossati, fan di LEGO e fortunato vincitore del concorso Vinci un giorno in pista con LEGO Technic: un’iniziativa che ha coinvolto tutti gli amanti italiani dei mattoncini che hanno acquistato un set LEGO Technic Ferrari 488 GTE e si sono registrati sul sito dedicato dal 13 al 30 di maggio. Matteo Fossati ha anche avuto la possibilità di salire su una Ferrari 488 Challenge per un giro di pista e godersi una corsa incredibile insieme al due volte campione del mondo Matteo Bobbi.

