Tales of Arise: svelati i requisiti della versione PC

Dopo l’annuncio di ieri riguardante la data d’uscita, la pagina ufficiale di Steam di Tales of Arise è finalmente online e con lei anche i requisiti della versione PC

Dopo notizie più o meno rassicuranti alla fine dello scorso anno, e un trailer nel mese di marzo, nella giornata di ieri finalmente Bandai Namco ha ufficializzato la data d’uscita di Tales of Arise. Il nuovo capitolo della serie arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One e PC il prossimo 10 settembre e, per buona gioia degli appassionati, sembra voler dettare un netto passo avanti nel franchise, con miglioramenti tecnici e visivi non da poco. Perlomeno da quel che abbiamo potuto vedere dai trailer rilasciati nel corso del tempo.

Con l’ufficializzazione della data d’uscita è andata online anche la pagina di Steam di Tales of Arise. E questo vuol dire anche che possiamo finalmente dare un’occhiata ai requisiti minimi e raccomandati per la versione PC del titolo di Bandai Namco, che a quanto pare peserà almeno 45 GB. I requisiti non sono niente di troppo eccezionale e, ad occhio, non c’è nemmeno un grande salto fra i minimi e i raccomandati.

Tales of Arise: vediamo insieme i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC

Vediamo insieme i requisiti minimi per far girare Tales of Arise:

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit;

: Windows 10 64-bit; CPU : Intel Core i5-2300 o AMD Ryzen 3 1200;

: Intel Core i5-2300 o AMD Ryzen 3 1200; RAM : 8 GB;

: 8 GB; GPU : GeForce GTX 760 o Radeon HD 7950;

: GeForce GTX 760 o Radeon HD 7950; DirectX : Versione 11;

: Versione 11; Spazio necessario : 45 GB;

: 45 GB; Scheda Audio: Direct X Compatibile.

Qui di seguito, invece, trovate i requisiti raccomandati per giocare al meglio al nuovo titolo di Bandai Namco:

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit;

: Windows 10 64-bit; CPU : Intel Core i5-4590 o AMD FX-8350;

: Intel Core i5-4590 o AMD FX-8350; RAM : 8 GB;

: 8 GB; GPU : GeForce GTX 970 o Radeon R9 390;

: GeForce GTX 970 o Radeon R9 390; DirectX : Versione 11;

: Versione 11; Spazio necessario : 45 GB;

: 45 GB; Scheda Audio: Direct X Compatibile.

Stando a questi requisiti, riusciranno i vostri PC a far girare Tales of Arise? Siete fan del franchise? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!