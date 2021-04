Tales of Arise: svelata la data d’uscita

Bandai Namco ha rivelato la data d’uscita di Tales of Arise alla fine di un lungo ed interessante video di gameplay

Tales of Arise, il nuovo capitolo della popolare serie di videogiochi di ruolo giapponesi, ha finalmente una data d’uscita. Bandai Namco ha infatti pubblicato un interessante video di gameplay che svela le caratteristiche del gioco e mostra lunghe sezioni di combattimento e di esplorazione, oltre ad alcuni dialoghi fra i personaggi del party.

La data d’uscita di Tales of Arise è fissata per settembre

Tales of Arise arriverà nei negozi il 9 settembre del 2021 in Giappone, mentre la data d’uscita in Occidente è fissata per il 10 settembre su PlayStation 5, PlayStation 4,Xbox Series X, Xbox One e PC. Il nuovo trailer si concentra su ampie sezioni narrative e di giocato. Ci viene introdotta la coppia di eroi che sarà protagonista dell’avventura. Alphion è un uomo che ha perso la memoria, mentre Shionne è una donna che si allea con lui per combattere il regno di Rena. Il trailer ci introduce anche un nuovo personaggio, una ragazza dai capelli scuri che si unirà al party anche durante le battaglie.

Queste ultime avverranno tramite le modalità classiche della serie, in un’area di combattimento separata dalla mappa principale. Saranno, come sempre, in tempo reale, con la possibilità di concatenare combo e di passare da un personaggio all’altro in maniera molto fluida. L’esplorazione della mappa, del resto, ci è parsa molto più libera grazie all’introduzione del salto e della possibilità di nuotare. Le aspettative per Tales of Arise sono molto alte. L’ultimo capitolo della serie, del resto, risale al 2016 ed i fan si attendono molto dal venticinquesimo anniversario del brand.

