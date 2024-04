Stellar Blade: il gioco raggiunge l’agognata fase gold

Un altro oro olimpico per le esclusive Sony: la fase gold conclude lo sviluppo del discusso gioco d’azione su PS5, l’atteso Stellar Blade

Il team di sviluppo Shift Up ha annunciato che il titolo d’azione in terza persona, Stellar Blade, ha finalmente raggiunto la fase gold. Lo studio ha fatto il suo annuncio tramite una foto di gruppo pubblicata su Twitter. “Siamo un po’ in ritardo con questo post”, esordisce il messaggio incluso con l’immagine, per poi concludere con uno stentoreo “ORO RAGGIUNTO.” In altre parole, il lavoro primario sul gioco è stato completato e, per chi non ricordasse i nostri precedenti articoli in merito al fenomeno, il gioco è pronto per essere spedito in formato fisico ai rivenditori. Ogni eventuale ritocco apportato al gioco, dunque, arriverà sotto forma di patch del day one o aggiornamenti pre-lancio.

Oro stellare per Stellar Blade: cosa sapere del titolo in fase gold

Sebbene i lavori primari su Stellar Blade siano ormai completati, i ragazzi di Shift Up lavoreranno al titolo anche dopo la fase gold per apportare le dovute migliorie. Il direttore Kim Hyung-Tae ha già svelato che la patch del day one arriverà con “alcuni aggiornamenti.” Sebbene il contenuto di questi ultimi sia tuttora ignoto, di norma le patch del day one tendono a concentrarsi sui bug sfuggiti al controllo qualità prima del fatidico e metaforico oro. Il titolo è in arrivo su PS5 ed uscirà il 26 aprile. Se volete un assaggio di ciò che vedrete nel gioco prima di sborsare le settanta cucuzze di rito, c’è una demo che fa al caso vostro. L’avventura vi terrà impegnati per circa 25 ore, se vi limitate alla storia principale. Il new game plus arriverà in seguito.

