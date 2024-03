Princess Peach Showtime: evento di presentazione con IIDEA

L’ente videoludico Italiano IIDEA ha fatto dell’evento di presentazione di Princess Peach Showtime un teatro di discussione ed inclusione

Non siamo nuovi agli incontri con Video Games Party, ma Nintendo Italia con l’evento di presentazione di Princess Peach Showtime ha coinvolto IIDEA per legare il ritorno della principessa sotto i riflettori alle tematiche di equità tra i generi. In seguito a un’apertura all’insegna del girl power con il trailer qui sotto, a fare da apripista e mattatrice è stata Fabrizia Malgieri del Corriere della Sera, che ha dato la parola a turno alla pro player Jessica Armanetti, ad Ilaria Amodeo di IIDEA, a Francesca Prandoni di Nintendo Italia, a Cristina Nava di Ubisoft Milano e alla content creator Roberta “Ckibe” Sorge. Ciascuna ha risposto alle domande della Malgeri, relative al rapporto tra le aree di competenza di ognuna e la sfera femminile.

L’evento di presentazione di IIDEA: Princess Peach Showtime e i videogiochi in rosa

Al di là della data di uscita di Princess Peach Showtime (domani, venerdì 22 marzo), l’evento di presentazione ha offerto tantissimi spunti di riflessione interessanti. 20 anni dopo Super Princess Peach per Nintendo DS, i dati sui videogiochi al femminile sono incoraggianti: ci sono 60 milioni di videogiocatrici in Europa tra i 6 e i 64 anni, con oltre 5 milioni in Italia. L’obiettivo è quello di portare questa diversità anche dietro le quinte, per il progresso del settore. L’ente americano ESA (Entertainment Software Association) ha riscontrato un’affinità alla carriera scientifica tra le videogiocatrici più giovani nel suo studio The Power of Play, oltre ad altri effetti positivi a cui, si spera, prima o poi farà fronte anche il nostro Paese.

