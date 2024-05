Sonic X Shadow Generations: notizie “presto” in arrivo?

Avremo notizie su Sonic X Shadow Generations? Prima del day one di sicuro, ma forse pure prima del previsto, se la fonte è attendibile

Il remake di una delle avventure più riuscite del porcospino in blu di SEGA, Sonic X Shadow Generations, promette di riproporre per un nuovo pubblico l’amatissimo capolavoro del 2011, ed è normale che il fandom attenda notizie in merito con trepidazione. Sebbene oggi abbiamo chiuso più titoli con un punto interrogativo di quanto avremmo voluto, copriamo ben volentieri un rumor, specie se la fonte è il leaker di fiducia per quanto concerne SEGA ed Atlus: Midori. Quest’ultimo (o ultima?) ha causato una ola collettiva tra gli amanti della scia blu con un semplice monosillabo, un “Sì”. È la domanda a cui ha risposto affermativamente, però, a suscitare il maggiore scalpore: parliamo proprio del titolo che potete leggere in alto.

Le notizie che fanno notizia: a quando le novità su Sonic X Shadow Generations?

Difficile dire, dopo il debutto sul palcoscenico similarmente in blu dello State of Play, di preciso quale dei tanti showcase in arrivo sarà foriero di notizie su Sonic X Shadow Generations. Nelle settimane a venire ci attendono infatti l’Xbox Games Showcase ed il Summer Game Fest. In quanto al titano cobalto, le voci di corridoio alludono anche ad un evento PlayStation entro fine mese. L’uscita è prevista in autunno, ma non sappiamo ancora la data precisa. Siamo tuttavia al corrente delle piattaforme: PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PS4, Xbox One e PC. Il gioco è stato recentemente valutato in Corea del Sud, in modo analogo a Silksong, il che lascia ben sperare. In tutto questo, Midori ha alluso anche a Sonic Rumble, un titolo mobile sulla falsariga di Fall Guys, e ad un sequel per Sonic Frontiers.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa vi aspettate dal gioco? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.