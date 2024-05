Fallout 4: patch con nuove opzioni di grafica in arrivo

La guerra non cambia mai, ma la grafica sì: Fallout 4 riceve una nuova patch oggi stesso, in vista dell’attesa versione nativa in 4K

È in arrivo oggi un’altra patch su tutte le piattaforme per Fallout 4, mirata in questo caso a dare più opzioni ai giocatori in fatto di resa grafica. L’annuncio viene direttamente da Bethesda Game Studios su Twitter, che nel post qui sotto parla dei contenuti dell’aggiornamento. Tra essi, spiccano “nuove opzioni visive e di prestazioni”, anche se non mancano le varie “ulteriori migliorie” del caso. La versione nativa next-gen dovrà attendere fino al prossimo mese, e permetterà ai giocatori su PS4 ed Xbox One di passare alle controparti per PS5 ed Xbox Series X/S gratuitamente. In precedenza si sono verificati molteplici problemi con l’upgrade, ma la branca più fortunata di Microsoft sembra averli risolti.

On Monday, May 13 we will be updating Fallout 4 on all platforms.

This update will include new options for graphics and performance settings as well as further fixes and improvements.

Thanks for your continued feedback and support!

— Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) May 10, 2024