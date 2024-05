Fallout: ecco la mappa più grande della saga

Quando ogni episodio della saga è un tesoro a sé, occorre raccapezzarsi con la mappa: ecco le cinque più grandi della serie Fallout

Ah, la guerra non cambia mai: abbiamo perso il conto delle volte in cui l’abbiamo detto oggi, ma di certo a cambiare sono le dimensioni della mappa nella monumentale saga videoludica Fallout. Grazie a Bethesda abbiamo avuto tra le mani mondi enormi da esplorare a dovere, ed è questo che ci ha portati a chiederci quanta strada abbiamo fatto nel corso degli anni. Ebbene, mentre il quarto episodio corrisponde all’incirca a 900 miglia quadre (2330,99 km²), l’equivalente nel mondo reale è dieci volte più grande. Basandoci su questo tipo di confronto, e a rischio di risultare fuorvianti, abbiamo stilato un’altra delle nostre graduatorie. E, potete scommetterci, ci saranno pure le menzioni d’onore.

5) Fallout: Brotherhood of Steel | La mappa più grande della serie è…

Parlando di dimensioni, la mappa di Fallout: Brotherhood of Steel fa tutto fuorché cavarsela male. Sviluppato e rilasciato da Interplay il 13 gennaio del 2004 su PS2 e Xbox, il gioco potrebbe non essere il primo a venire in mente ai fan della serie. In compenso, tuttavia, è stato il primo esponente del franchise ad uscire su console, nonché il primo passo nel mondo dei GdR d’azione. Ambientato nelle città realmente esistenti di Los Ybanez e Carbon, in Texas, il gioco non è considerato canonico da Bethesda, il che porterebbe idealmente questi luoghi ad apparire in maniera del tutto diversa in giochi futuri. Alla stesura dell’articolo, però, l’area ammonta a 15.000 miglia quadrate (38.000,822 km²).

4) Fallout 76 | La mappa più grande della serie è…

Proseguiamo con il tentativo (fallito fino all’arrivo della serie TV) di Bethesda di entrare nel mondo dei live service. Sviluppato da Bethesda Softworks e pubblicato da Bethesda Game Studios (scusate la ripetizione) il 14 novembre 2018 su PS4, Xbox One e PC, Fallout 76 è anche l’esponente della saga più recente. Ambientato nella Virginia dell’Ovest, stando ai fan maggiormente inclini alla matematica, l’area coperta dal gioco si aggira sulle 24.038 miglia quadre (62258,134 km²). Coi continui aggiornamenti che il titolo riceve tuttora, non è da escludere che i numeri cambino in futuro: si tratta del territorio (in-game, si intende) più grande mai coperto dagli sviluppatori, ma in termini di mondo reale impallidisce ancora al confronto con i predecessori.

3) Fallout | La mappa più grande della serie è…

Mi raccomando, non sgattaiolate via ora che vi abbiamo dato una potenziale risposta alla vostra domanda, intesi? Anche perché qui si parla del capostipite dell’intera saga. Uscito esclusivamente su PC il 10 ottobre 1997 ad opera di Interplay, il primissimo Fallout vola dalle 24.038 alle 60.917 miglia quadrate (157.774,31 km²). Questo fa del primo mondo di gioco anche il terzo più grande della serie. L’area interessata copre infatti la California del sud, il Nevada, l’Arizona e il Messico. Naturalmente i singoli luoghi sono anche stati ricreati in scala, collegati tra loro da una schermata di fast travel. Resta comunque un mondo enorme, specie per un gioco d’esordio, pieno di NPC con cui parlare.

2) Fallout 2 | La mappa più grande della serie è…

Sviluppato da Black Isle Studios ed edito da Interplay il 29 ottobre 1998 su PC e Mac, Fallout 2 si sposta a nord e alza il tiro. Salta fuori che l’area, in questo caso, è pure doppia! Si parla infatti di 126.055 miglia quadre (326.480,951 km²), che vale al secondo capitolo il secondo posto (piuttosto appropriatamente, diremmo). In questo caso abbiamo a che vedere con la California del nord, parte dell’Oregon e, di nuovo, il Nevada. Resta l’espediente del fast travel, ma i viaggi ci tengono impegnati per svariate giornate in-game. Superando la prova del tempo (in ogni senso), questo titolo offre ancora più attività con cui tenerci impegnati ed altrettante chicche da scoprire di sessione in sessione.

Menzioni d’onore | La mappa più grande della serie Fallout è…

Avevamo promesso menzioni d’onore e manteniamo sempre la parola data. Ironicamente, su questo secondo podio troverete tre titoli tra quelli che abbiamo eletto a migliori di tutta la serie. E siccome non ci sembra il caso di indugiare oltre, ecco le posizioni interessate:

8) Fallout 3 (8462 miglia quadre, 21.916 km² )

) 7) Fallout: New Vegas (8502 miglia quadre, 22.020,08 km² )

) 6) Fallout 4 (9743 miglia quadre, 25.234,25 km²)

1) Fallout Tactics

Ebbene sì, la corona per la mappa più grande stavolta spetta a uno spinoff: nientemeno che Fallout Tactics. Il Midwest americano si traduce infatti con non meno di 304.585 miglia quadrate di terreno (per noi equivalenti a 788.871,529 km²). Si tratta del triplo di quanto visto nel secondo episodio, oltre ad essere il doppio rispetto a quanto prospettato nel mai uscito Van Buren. Si tratta di un territorio colossale, che include il Wyoming a nordovest, il Michigan a nordest, il Tennessee a sudest e il New Mexico a sudovest. Per chiunque tra voi non avesse una mappa dei cinquanta stati sotto mano, si tratta dell’equivalente di dodici di loro. Solo i punti di interesse più salienti sono visi(ta)bili in-game, ma resta comunque un’area impressionante.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa vi aspettate dal futuro della serie?