Hollow Knight Silksong: arriva il rating dalla Corea

La diga di seta di Silksong, forse, sta finalmente cedendo: il sequel di Hollow Knight riceve ora anche un rating dalla Corea del Sud

Finalmente qualcosa sembra essere in movimento anche per Hollow Knight: Silksong, che dopo la pagina sul marketplace di Xbox e la valutazione dell’ESRB ora riceve un rating analogo dalla Corea del Sud. Per essere precisi, nel caso siate anche interessati alla valutazione in sé, l’età minima per giocare all’atteso sequel secondo i coreani va dai dodici anni in su. Come se non bastasse, abbiamo anche la data esatta in cui il titolo è stato valutato: nello specifico, il 20 febbraio 2024. A questo punto, la data di uscita o come minimo dell’altro materiale di gameplay non dovrebbe essere al di fuori del reame delle possibilità in fatto di aspettative. Vi lasciamo consultare la nostra fonte.

Un rating più atteso del voto per il compito in classe: anche la Corea conferma Hollow Knight Silksong

Pianificato come DLC per Hollow Knight, nel febbraio di cinque anni fa è stato annunciato Silksong come gioco a parte, e da allora le novità in merito sono state estremamente scarse fino alle recenti notizie, tra cui il rating di oggi dalla Corea. Il gioco, dapprima annunciato per Nintendo Switch e PC e poi confermato su PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X, Series S e Game Pass al day one, è ambientato in un nuovo regno. A fare da protagonista, invece, sarà Hornet. Rispetto al predecessore cambiano anche i tipi di nemici, i boss, le quest secondarie e quant’altro. I posticipi sono stati molteplici nel corso di tutto questo tempo. Le cose, però, potrebbero cambiare. Tutto sembra infatti far presagire che Team Cherry e il calendario vogliano finalmente mettere l’anello al dito.

Ora sta a voi dirci la vostra: avremo una data, prima o poi? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.