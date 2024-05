Poco F6 e Poco F6 Pro: HyperPower Evolved in arrivo il 23 maggio

Poco ha ufficializzato la data di presentazione di Poco F6 e Poco F6 Pro: 23 maggio! HyperPower Evolved promette smartphone potentissimi

Segnare sul calendario la data del 23 maggio! Poco ha finalmente svelato il giorno in cui assisteremo all’HyperPower Evolved, l’evento di presentazione globale dei nuovi smartphone Poco F6 e Poco F6 Pro. L’appuntamento è a Dubai alle 15:00 locali, che corrisponde alle 11:00 GMT, 12:00 nel Regno Unito, 13:00 CET, 14:00 nell’Europa dell’Est e alle 16:30 in India. Non mancherà ovviamente il live streaming dell’evento, di cui avremo maggiori dettagli a ridosso della data.

Poco F6 e Poco F6 Pro: le differenze

Si preannuncia una sfida interessante tra i due modelli. Il Poco F6 Pro sembra infatti essere una rivisitazione del Redmi K70, come lasciato intendere involontariamente da Xiaomi stessa. A spingerlo ci sarà il potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, accompagnato da una batteria generosa da 5.000 mAh. Il Poco F6, invece, potrebbe puntare sul nuovissimo Snapdragon 8s Gen 3, aprendo le porte a confronti prestazionali serrati tra i due fratelli.

Sul fronte fotografico, si vocifera di una tripla configurazione per il Poco F6. La fotocamera principale dovrebbe essere da 50 MP con sensore Sony IMX882, affiancata da un ultra-grandangolare da 8 MP e da una selfie camera da 20 MP con sensore OmniVision OV20B. Anche il Poco F6 Pro dovrebbe vantare una fotocamera principale da 50 MP, ma con l’aggiunta del supporto per la ricarica rapida a 120W, per tornare in azione in pochissimo tempo.

Conclusioni

Insomma, l’HyperPower Evolved di Poco si prospetta come un evento ricco di novità. Poco F6 e Poco F6 Pro promettono prestazioni al top, comparti fotografici di tutto rispetto e, nel caso del Pro, una ricarica fulminea. Non resta che attendere il 23 maggio per scoprire tutti i dettagli ufficiali!

