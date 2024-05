Superman: prima immagine ufficiale di David Corenswet!

Abbiamo aspettato a lungo prima di ricevere aggiornamenti riguardo il nuovo film di Superman con protagonista David Corenswet, ma finalmente ora possiamo vedere la prima immagine ufficiale dell’attore nei panni dell’iconico supereroe!

A grande sorpresa, senza il minimo preavviso, James Gunn pubblica sul proprio profilo Instagram la prima immagine di Superman di David Corenswet! Una notizia che farà sicuramente esaltare tutti i fan del personaggio che aspettavano con molta curiosità e impazienza di vedere non solo il costume del supereroe della DC Comics, ma anche in effetti quanto ci stesse bene in blu e rosso e con il maestoso mantello. A nostro avviso, il costume gli calza a pennello. Anzi, se proprio dobbiamo dirla tutta, David Corenswet nei panni di Superman ricorda proprio il Superman di Henry Cavill. Purtroppo, come ben sappiamo, l’attore non interpreterà più il personaggio, ma comunque Corenswet sembra essere un degno successore. Qui sotto troverete il post di James Gunn con l’immagine ufficiale!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da James Gunn (@jamesgunn)

Il Superman di David Corenswet ricorda Henry Cavill

Come potete ben notare dall’immagine, il Superman creato da James Gunn è molto simile a quello di Henry Cavill. Almeno a livello estetico, infatti a livello di scrittura e toni il personaggio sarà molto più allegro e colorato, anche se ovviamente con la sua buona dose di serietà. Gunn è sempre stato molto bravo nel raccontare una storia e dei personaggi, come ha fatto con la tanto amata trilogia dei Guardiani della Galassia. Ma non solo, questa non è la prima volta che Gunn lavorerà a un film DC, infatti aveva già lavorato al film sequel The Suicide Squad con Idris Elba. Oltre all’immagine, nella didascalia il regista ci conferma anche la data d’uscita del film, ovvero l’11 luglio 2025.

Che ne pensate? Vi piace il Superman di David Corenswet? Ditecelo nei commenti! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro!

