Lecce-Udinese: dove vedere la partita?

Il lungo weekend si estende ai posticipi, i quali si rivelano interessanti. Scopriamo dove vedere Lecce-Udinese

I diritti televisivi sono diventati materia essenziale per il nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo cambiamento lo si nota con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, seppur quest’ultima possa vantarne la piena esclusività. Questo rappresenta sicuramente un aspetto positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, ma contemporaneamente si mostra come un grande limite per tifosi e utenti, i quali sono costretti a cercare numerosi dettagli sulle gare in programma. Ecco allora che l’articolo vuole raccontare dove vedere Lecce-Udinese e chi scenderà in campo.

La giornata 36 presenta così uno scontro diretto, nonostante gli stati d’animo diversi.

Dove vedere Lecce-Udinese: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al 13esimo posto a quota 37 punti, il Lecce si ritrova salvo grazie alle sconfitte delle altre inseguitrici e può dunque tirare un sospiro di sollievo. In terzultima posizione con 30 punti compare invece l’Udinese, in piena lotta per non retrocedere e con la paura che ne sta condizionando le prestazioni. Scopriamo allora dove poter vedere Lecce-Udinese, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata a Londra, ha ottenuto un posto di rilievo all’interno del mondo del calcio. Allo stato attuale infatti solo DAZN può garantire l’intera visione del palinsesto di Serie A. Il servizio si estende alle partite della Serie B e si concentra inoltre sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di scegliere tra due opzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con cui si ha modo di usare l’app da due dispositivi in simultanea. Occorrerà semplicemente cliccare sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Passando a Sky, la carta delle offerte si presenta differente. Per quanto riguarda la Serie A, sono garantite tre sfide per ogni giornata, mentre il campionato femminile vanta la totalità del palinsesto. A questo si aggiungono le sfide dei club esteri gli impegni di natura europea, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, come Golf, NBA, Tennis, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € mensili, basterà giusto qualche operazioni prima di cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Chiusa la discussione, passiamo allo snodo principale: Lecce-Udinese sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Lunedì 13 Maggio, alle ore 18:30, teatro dell’incontro lo Stadio Via del Mare di Lecce. Ricordiamo di continuare a utilizzare una VPN durante la propria navigazione su internet.

Lecce-Udinese, probabili formazioni

La compagine salentina si è salvata matematicamente, la squadra friulana rischia ancora molto.

Di seguito le probabili formazioni:

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Ramadani, Blin; Dorgu, Oudin, Almqvist; Krstovic.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Payero, Kamara; Samardzic, Success; Lucca.

Chi delle due giocherà meglio? Diteci la vostra, senza dimenticare di seguirci su tuttotek.it.