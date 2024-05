Fallout 4: la durata effettiva dell’acclamato titolo Bethesda

Quando la guerra non sembra cambiare mai, è bene sapere quando finisce: ecco la durata effettiva di Fallout 4 per i nuovi fan della saga

Siccome sono in molti a riscoprire Fallout 4 ora che è imminente l’atteso debutto del titolo su next-gen, cogliamo l’occasione per dedicare qualche riga alla durata del gioco. Sebbene solitamente si tratti di un articolo antecedente il day one, faremo una piccola eccezione ora che la perla di Bethesda si è già accaparrata la corona di gioco dell’anno (otto anni fa!). Come sempre, nel gioco sarete tra i pochi sopravvissuti alla guerra nucleare e, nel caso del Vault 111 da cui farete capolino, pure gli unici. Starà a voi, nel gioco, ricostruire (letteralmente) la civiltà nelle terre desolate, e nella Game of the Year Edition le cose da fare includeranno tutti i contenuti aggiuntivi del caso. Con tutte le ore di gioco extra che ne derivano!

La durata di Fallout 4

Ciò detto, a quanto ammonta dunque la durata di Fallout 4? Sarete felici di sapere che il gioco, nella sua edizione completa di tutti i contenuti extra del caso, vi terrà impegnati per la bellezza di 33 ore e mezza. Casomai i numeri vi deludessero per qualsiasi motivo, però, vorremmo anche specificare che questo riguarda solo ed esclusivamente chi si concentra sulla mera storia principale. I completisti hanno ben altre cifre di cui parlare: nello specifico, avete tra le mani 212 ore di gioco. Tutto tempo, questo, che potrete trascorrere su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Naturalmente, questi dati non tengono conto di eventuali fallimenti, morti, backtracking e simili. Avete voi le redini delle rovine della civiltà tra le mani!

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa vi aspettavate da questo amatissimo classico?