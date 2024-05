Gamma DS: tre versioni speciali dedicate ad Antoine de Saint-Exupéry

Tre versioni speciali della Gamma DS: un omaggio allo scrittore-aviatore Antoine de Saint-Exupéry con modelli raffinati e dettagli unici

La Gamma DS si arricchisce di tre nuove versioni speciali dedicate ad Antoine de Saint-Exupéry, il celebre aviatore e scrittore autore de “Il piccolo principe”. I modelli DS 3, DS 4 e DS 7 si declinano in un’edizione esclusiva che celebra il mondo dell’aviazione e l’eredità letteraria dello scrittore aviatore. Ogni vettura sfoggia una livrea bicolore che richiama il cielo notturno, con il tetto e i retrovisori in tinta “Grigio Notturno” a contrasto con la carrozzeria in “Blu Notte”. I cerchi in lega sono impreziositi da un disegno che evoca le eliche di un aereo, mentre all’interno l’abitacolo accoglie i clienti in un’atmosfera raffinata ed elegante. Sedili e plancia sono rivestiti in pelle Nappa color “Marrone Moca”, con cuciture a contrasto che riprendono la forma di stelle cadenti. Sui battitacchi e sui poggiatesta anteriori sono riportate citazioni tratte dai libri di Saint-Exupéry, mentre il logo “Antoine de Saint-Exupéry” impreziosisce i parafanghi anteriori e la calandra.

Gamma DS: un’edizione speciale per veri collezionisti

I clienti che acquisteranno una delle tre versioni speciali riceveranno un certificato esclusivo con il nome di una stella. Invece, i primi 80 acquirenti europei avranno anche diritto a un’incisione personalizzata sul poggiatesta. La DS 3 Antoine de Saint-Exupéry è ispirata al “Piccolo Principe” e si distingue per i loghi sulle porte anteriori e per le cuciture satinate che disegnano le linee di una stella cadente sui sedili. È disponibile con motori benzina, diesel e elettrico. La DS 4 Antoine de Saint-Exupéry rende omaggio al libro “Corriere del Sud“. Sui battitacchi anteriori troviamo la scritta “Le stelle determinano le distanze reali per noi”. I motori disponibili includono benzina, ibrido plug-in e diesel.

La DS 7 Antoine de Saint-Exupéry cita l’autore con la frase “È la via del dialogo tra le stelle e noi“. Tra le sue particolarità, il volante interamente rivestito in pelle e i cristalli fonoassorbenti. La gamma di motori include ibrida plug-in e diesel. Le tre versioni speciali della Gamma DS dedicate ad Antoine de Saint-Exupéry sono indirizzate agli amanti del design raffinato, del lusso e della letteratura. I modelli sono disponibili in preordine a partire da giugno 2024.

