Bebè di 5 mesi: l’importanza della comunicazione per lo sviluppo del linguaggio

Uno studio dell’Università di Washington ha scoperto l’importanza della comunicazione per lo sviluppo del linguaggio dei bebè di 5 mesi

Ogni genitore lo sa che i bebè di 5 mesi sono un vortice di emozioni, scoperte e primi passi verso l’autonomia. Tra le tante tappe fondamentali, una delle più importanti è senza dubbio lo sviluppo del linguaggio. Sapevi che la comunicazione gioca un ruolo fondamentale in questo processo? Uno studio pubblicato sulla rivista “Current Biology” ha scoperto le interazioni sociali che ci sono tra genitori e bambini di 5 mesi. In base alle ricerche effettuate, si verifica un impatto diretto e misurabile sul cervello degli infanti. In particolare, l’attenzione catturata e la motivazione all’apprendimento vengono amplificate, gettando le basi per le future abilità linguistiche.

Bebè di 5 mesi: come funziona il “magico” potere della comunicazione?

Tramite tecnica di neuroimaging chiamata magnetoencefalografia, il team di ricercatori dell’Università di Washington è riuscito a monitorare l’attività celebrale dei bambini mentre interagivano con un adulto. Davvero sorprendenti i risultati. Nel momento in cui l’adulto entrava totalmente nell’interazione, senza distrarsi, le aree celebrali dei bambini preposte all’attenzione si sono attivate enormemente. Cosa significa tutto questo? Che l’intensità di questa attivazione cerebrale è risultata addirittura predittiva del successivo sviluppo del linguaggio del bambino. In altre parole, più il cervello era attivo durante le interazioni, maggiori erano le probabilità di un apprendimento linguistico potenziato fino ai due anni e mezzo di età.

Ma come attivare al meglio queste aree cerebrali? La ricetta è semplice ma preziosa: amore, parole e sorrisi. L’uso naturale del “parentese“, unito a sorrisi, tocchi e risposte rassicuranti alle azioni dei bambini, rappresenta un vero e proprio nutrimento per il loro cervello. I ricercatori hanno scelto i bebè di 5 mesi per lo studio non a caso. Si tratta infatti del periodo immediatamente precedente la fase fondamentale per lo sviluppo del linguaggio, che ha inizio intorno ai sei mesi. Un’ulteriore conferma che le interazioni sociali, ben prima di quanto si pensasse, sono di fondamentale importanza per la crescita linguistica e cognitiva dei bambini.

