Mercedes-AMG CLE 63 con motore V8: nuovo modello senza 4 cilindri Plug-in

Addio all’ibrido Plug-in, torna il ruggito del V8 sulla nuova Mercedes-AMG CLE 63. Scopriamo i perché di questa decisione

La nuova Mercedes-AMG CLE 63 si prepara a conquistare il mercato con il suo potente motore V8, abbandonando l’ipotesi iniziale di un powertrain ibrido Plug-in con 4 cilindri. Inizialmente, si vociferava che il nuovo modello avrebbe adottato quello della Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE, ovvero un 4 cilindri turbo da 2.0 litri abbinato a un motore elettrico, per un totale di 500 kW (680 CV). Tuttavia, i freddi dati di vendita, uniti ai feedback non entusiasmanti dei clienti e dei concessionari, hanno spinto la casa automobilistica a rivedere i suoi piani. Al posto dell’ibrido, adesso l’auto sarà equipaggiata con l’ultima versione del motore V8 biturbo AMG, capace di erogare 585 CV e dotato della tecnologia Mild Hybrid. Questa scelta garantirà prestazioni più elevate e un’esperienza di guida che coinvolgerà di più i guidatori, in linea con la filosofia AMG.

Mercedes-AMG CLE 63: un V8 per sottolineare il piacere di guida

L’adozione del V8 da parte dell’azienda sulla nuova auto non è solo una questione di prestazioni. Questa scelta serve anche a sottolineare il posizionamento della vettura al top della gamma CLE, con l’intento di distinguerla nettamente dalla CLE 53, la quale ricordiamo essere dotata di un motore a sei cilindri. La decisione della casa automobilistica di puntare sul V8 per la Mercedes-AMG CLE 63 rappresenta un passo importante per il futuro del marchio AMG.

L’azienda dimostra di essere attenta alle esigenze dei propri clienti e pronta ad adattarsi alle mutevoli tendenze del mercato, cercando sempre di mantenere fede ai suoi valori di prestazioni e piacere di guida. La nuova auto si preannuncia come una vera e propria fuoriserie. La missione è quella di conquistare tutti gli appassionati di auto sportive. Non sarà un’impresa difficile, visto il suo ruggito inconfondibile e le sue prestazioni elevate. L’attesa per la presentazione ufficiale è già alta: bisogna soltanto attendere.

