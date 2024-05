Realme GT Neo 6 si avvicina: in pre-ordine su JD.com

Realme GT Neo 6 è in arrivo, il dispositivo è apparso in pre-ordine su JD.com con specifiche da urlo, tra cui lo Snapdragon 8s Gen 3

Realme sembra aver messo il turbo sul lancio del GT Neo 6, visto che il telefono è apparso in pre-ordine sul gigante cinese dell’e-commerce JD.com. Non solo, delle immagini trapelate dalla stessa pagina di pre-ordine ci forniscono nuove anticipazioni sulle caratteristiche tecniche di questo smartphone.



Realme GT Neo 6: caratteristiche

Stando all’annuncio su JD.com, il GT Neo 6 potrebbe essere il primo telefono Realme equipaggiato con lo Snapdragon 8s Gen 3, il chipset “quasi-top di gamma” di Qualcomm. Si vocifera inoltre di una ricarica ultraveloce da 120W e di una memoria interna che potrebbe arrivare a toccare l’incredibile cifra di 1 TB.

Questo leak non arriva completamente dal nulla. Già a fine aprile, infatti, Realme aveva ottenuto la certificazione per uno smartphone con ricarica da 120W. Le fonti all’epoca indicavano che il dispositivo in questione, siglato RMX3852, coincidesse proprio con il GT Neo 6.

Snapdragon 8s Gen 3

Nemmeno la presenza dello Snapdragon 8s Gen 3 è una sorpresa assoluta. Realme aveva già manifestato il suo interesse per questa piattaforma basata sull’intelligenza artificiale, che si preannuncia leggermente più efficiente del precedente Snapdragon 8 Gen 2 ma comunque inferiore all’attuale top di gamma, lo Snapdragon 8 Gen 3. Insomma, il posizionamento del GT Neo 6 sembra chiaro: offrire prestazioni di alto livello a un prezzo più contenuto rispetto ai flagship assoluti.

Conclusioni

Non ci resta che attendere l’annuncio ufficiale per avere la conferma di queste specifiche e scoprire il prezzo di lancio. Se le indiscrezioni troveranno riscontro, il GT Neo 6 potrebbe diventare un serio candidato al titolo di “miglior smartphone per rapporto qualità-prezzo” del 2024.

