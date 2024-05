In questa guida vi parleremo di 10 cose incredibili da fare all’interno di Fallout 4, celebre rpg post apocalittico di Bethesda

Con l’uscita della serie tv anche la saga di Fallout, in particolare i titoli pubblicati e prodotti da Bethesda, ha ottenuto un nuovo e notevole boom di vendite. Ne approfittiamo, dunque, per proporvi una nuova guida sul quarto capitolo della famosissima saga, in attesa che prenda forma un eventuale sequel. Infatti, lo sviluppatore americano ha inserito moltissimi segreti all’interno del gioco, la maggior parte assai facili da mancare.

Non preoccupatevi, dunque, poiché qui troverete un elenco delle chicche più particolari nascoste nella zona contaminata. Prima di partire vi ricordiamo che Fallout 4 è disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Pc. Inoltre raccomandiamo caldamente ai completisti di dare un’occhiata al nostro articolo su tutti i trofei del titolo per non perderne nemmeno uno.

Spezzare i colli | Fallout 4: 10 cose incredibili da fare

Tra i possibili approcci all’azione pensati da Bethesda vi è anche la possibilità di sgattaiolare nell’ombra ed attaccare furtivamente. In particolare colpire nemici ignari da dietro a mani nude consente di assistere ad un’animazione speciale, ove il nostro personaggio spezzerà con facilità il collo all’inerme avversario. Essa non è per altro l’unica disponibile. Utilizzando l’esecuzione potente in melee (tramite la duplice pressione del tasto d’attacco) si può compiere un prodigioso body slam.

Di certo, tuttavia, le mosse speciali più divertenti sono quelle disponibili in armatura. Una volta che l’avrete indossata vi consentirà di dispensare giustizia senza grandi difficoltà e di calpestare le creature più piccole che vi si porranno davanti. Infine tramite l’utilizzo di coltelli ed il mantenimento di un basso profilo, vedrete delle uccisioni uniche e piuttosto particolari che testimoniano la cura posta dallo sviluppatore nel gioco.

L’arte del parry | Fallout 4: 10 cose incredibili da fare

Nel videogioco contemporaneo il parry è una delle meccaniche più diffuse. Ciò è certamente comprensibile in quanto esso premia l’abilità del giocatore consentendo di deflettere i colpi nemici e rende più variegate le manovre difensive disponibili. Anche nell’RPG di Bethesda è disponibile qualcosa di simile, sebbene assai meno intuitivo rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare.

Dimenticatevi tempismi precisi ed animazioni leggibili, la deflessione di Fallout 4 richiede un notevole trial and error prima di essere compresa. Eppure una volta memorizzati gli equilibri delle particolari collisioni del GDR post apocalittico, esso diverrà una potente arma a proprio vantaggio. Sebbene disponibile solo contro creature umane ed umanoidi, esso consente di fermare qualsiasi tipo di attacco e reagire con prontezza. Anche i nemici più grossi saranno così costretti ad inchinarsi dinanzi a voi.

Il ritorno di Yes Man | Fallout 4: 10 cose incredibili da fare

Yes Man è indubbiamente uno dei personaggi più iconici della serie. Comparso per la prima volta in Fallout: New Vegas di Obsidian e Josh Sawyer si è subito imposto nell’immaginario collettivo ed è possibile scovare un easter egg su di lui nell’ultima incarnazione della saga. Tuttavia, per comprendere l’impatto avuto da Yes Man vi consigliamo caldamente di provare l’eccellente spin off del director di Pentiment. Per trovare questa chicca dovrete completare la missione secondaria “All Hallows Eve” e sbloccare il pezzo di armatura “De-capitalistic Head Piece“. Con un po’ di sana customizzazione questo finirà per assomigliare al celebre volto sorridente del personaggio di New Vegas.

Armi particolari | Fallout 4: 10 cose incredibili da fare

La customizzazione da anche accesso ad una serie di modifiche capaci di trasformare profondamente il vostro arsenale fino a renderlo irriconoscibile. Dunque, recatevi ai banchi di lavoro e lasciate che la vostra fantasia prenda il sopravvento. Il vostro fucile al plasma, ad esempio, potrà essere agevolmente trasformato in una sorta di lanciafiamme capace di sparare fuoco verde e sciogliere tutto ciò che vi si parerà davanti. La modifica più divertente è tuttavia relativa alla minigun. Inserendo la “Shredder Bayonet Mod” vi troverete in mano una potentissima motosega con cui falcidiare gli orrori della Zona Contaminata. Servirsene insieme alla Power Armor vi renderà pressoché imbattibili e faciliterà molto le vostre avventure nel titolo.

Sotto una luce migliore | Fallout 4: 10 cose incredibili da fare

La luce verdognola del Pip-Boy è essenziale per esplorare le location più buie preparate da Bethesda ma spesso insufficiente. A causa sua potreste essere sopraffatti dai nemici oppure perdervi qualche oggetto ben nascosto. Ma non temete c’è una soluzione che può fare la differenza ed ampliare a dismisura il vostro raggio di visione nei dungeon del gioco. Dovrete ottenere l’elmetto da minatore che vi consentirà di scrutare a distanza maggiore nell’oscurità. Se poi vi siete stancati del verde potente anche modificare il colore della vostra torcia in dotazione. Per questo basterà recarsi nelle impostazioni e modificare la vernice del vostro Pip-Boy, l’illuminazione rifletterà tale cambiamento.

Bramini in vendita | Fallout 4: 10 cose incredibili da fare

Nelle vostre scorribande con la confraternita d’acciaio potreste aver notato nei loro ranghi il venditore di bramini. Questi sono le vacche bicefale che compaiono nei pascoli della Zona Contaminata e che sono divenute a tutti gli effetti delle mascotte della fortunata saga. Lo strano animale può essere acquistato e portato in uno dei vostri insediamenti o addirittura reclutato direttamente mediante gli stessi. Possederne uno di questi bizzarri bovini conferirà immediatamente un bonus passivo alla vostra produzione.

E non finisce qui! Se, infatti, sazierete i ben otto stomaci della fiera mutante, essa produrrà del fertilizzante, essenziale nel crafting delle armi. Se gradite, dunque le sezioni gestionali insite nel titolo non fatevi sfuggire l’eccentrica bestia. Inoltre, vi consigliamo vivamente di continuare la quest della confraternita: una delle migliori dell’intero gioco.

Hacker provetto | Fallout 4: 10 cose incredibili da fare

L’hacking in Fallout 4 può essere un’arma devastante se usato correttamente, sia per entrare nei terminali sia per disabilitare i coriacei nemici robotici. Il minigioco ad esso correlato, il quale si fonda sulla ricerca della password corretta all’interno di un pool di codici, non ha, tuttavia, incontrato il gradimento dei giocatori. Se anche voi non riuscite a completare tali sezioni vi è un segreto che dovete conoscere.

Tra i vari parametri che si possono potenziare vi è anche l’intelligenza. Aumentatela il più possibile e vedrete il numero di password ridursi considerevolmente. Ovviamente, vale anche il contrario. Se risolvere puzzle non fa per voi e la forza bruta vi ha sempre assistito, badate ad istruire il vostro personaggio così da minimizzare le tempistiche considerevolmente.

Borseggiatori…al contrario | Fallout 4: 10 cose incredibili da fare

Con la giusta furtività si può rubare pressoché di tutto dalle tasche degli ignari abitanti della Zona Contaminata, ma pochi sanno di poter anche depositare qualche regalino nei pantaloni degli incuranti cittadini. Una granata ben piazzata e vedrete la vostra vittima saltare in aria e ricevere un danno massivo. Vi è, tuttavia, un utilizzo più saggio ed efficace di questa meccanica.

I robot a protezione delle metropolitane vi spareranno a vista qualora decidiate di recarvi sottoterra per trafugare i preziosi token. C’è però una soluzione estremamente vantaggiosa che annulla tale difficoltà. Se depositerete una manciata di token nelle tasche delle sentinelle artificiali pagherete loro una sorta di pedaggio e le vedrete divenire neutrali. Potrete dunque spogliare i tunnel di ogni risorsa senza colpo ferire.

Fattoria di adesivo | Fallout 4: 10 cose incredibili da fare

L’adesivo è la risorsa più importante contenuta nel gioco. Serve per pressoché ogni modifica relativa alle armi, alle armature ed ai robot del DLC “Automatron”. Potrete farne incetta nelle vostre esplorazioni ma difficilmente ciò che otterrete in questa maniera sarà sufficiente. Quando le scorte, inevitabilmente finiranno, giungerà il momento del fai da te.

Potrete, infatti, produrre tale essenziale materiale direttamente nel vostro insediamento. La procedura è la seguente. Prima di tutto dovrete coltivare tato, muttfruit o granoturco. Una volta che saranno cresciuti potrete craftare dell’amido vegetale da trasformare con l’aggiunta di acqua sporca in amido. Smantellandolo avrete finalmente le scorte di adesivo di cui avrete bisogno e potrete potenziare a dismisura il vostro arsenale.

Indovinare la password | Fallout 4: 10 cose incredibili da fare

Parlando a Daisy in Goodneighbor inizierete la quest “Public Knowledge” che vi porterà nella biblioteca di Boston. Essa possiede una porta blindata che vi impedirà l’accesso a meno che non conosciate la relativa password. Potrete cercare di entrare sul retro oppure, con un po’ di sano ingegno, tirare a indovinare. Effettivamente, i bibliotecari non si sono scervellati granché per creare il codice il quale è un banalissimo “1 2 3 4 5 6”. Se riuscirete a cogliere la palla al balzo entrerete immediatamente nella struttura senza dovervi intrufolare. Questa è una chicca brillante che riprende in parte l’umorismo dei primi Fallout isometrici.

