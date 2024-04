Xbox Games Showcase: un “Direct” misterioso seguirà l’evento

Colpo di coda inaspettato per l’Xbox Games Showcase: all’evento di giugno seguirà un “Direct” per un gioco ancora senza alcun titolo!

Saranno anche in calo le vendite hardware, ma il gigante di giada non arretra di un millimetro quando si tratta di hype e all’Xbox Games Showcase già annunciato per il mese di giugno (da non confondersi con ID@Xbox) seguirà un misterioso “Direct” per un gioco misterioso. Talmente misterioso, pare, che Microsoft ha ben pensato di censurare apertamente il nome della presentazione nel tweet dell’account ufficiale che vedete qui sotto. Per il resto, come già confermato, l’appuntamento è fisso per domenica 9 giugno 2024 sui canali social della croce smeraldo, con tutte le novità di prime, seconde (Bethesda, Activision e Blizzard) e terze parti che per noi italiani sarà alle sette di sera. Vi lasciamo al post.

Abbiamo una notizia per te (si tratta di videogiochi) Sintonizzati per l’Xbox Games Showcase seguito dalla diretta [CENSURA] domenica, 9 giugno alle 19:00: https://t.co/WS6VEKs5fn | #XboxShowcase pic.twitter.com/fPmZsoRHc5 — XboxItalia (@XboxItalia) April 30, 2024

Xbox Games Showcase e “[CENSURA] Direct”: cosa ci aspetterà?

Quel che ha confermato Xbox per il suo Games Showcase è che il Direct riguarda “il prossimo episodio di una serie amata”; dal logo abbiamo la testa di un lupo, ma non sappiamo nient’altro. Lo scorso anno, a fare da lungo colpo di coda è stato Starfield, quindi cosa potremmo aspettarci? Tre (o forse dovremmo dire quattro) mesi fa, la presentazione di mamma Microsoft si è soffermata su cinque giochi. Nello specifico alludiamo a Hellblade 2, Avowed, Ara: History Untold e Visions of Mana, insieme al reveal di Indiana Jones e L’Antico Cerchio. Ogni speculazione in merito alla sorpresa conclusiva di giugno, possa essa essere Fable o Gears of War, lascia per ora il tempo che trova.

Ora sta a voi dirci la vostra: noi non facciamo pronostici, ma voi?