Disdetta Telepass: come avere un anno di canone gratis

Visti i recenti (e salatissimi) aumenti, tantissimi utenti Telepass stanno pensando alla disdetta e forse vi conviene: vi spieghiamo come poter avere un anno di canone gratis

In un mondo frenetico, dove il tempo è una risorsa preziosa, il Telepass si erge come un alleato prezioso per gli automobilisti. Nato come semplice sistema di pagamento del pedaggio autostradale, si è evoluto in un vero e proprio strumento di mobilità intelligente, semplificando il viaggio e rendendolo più sicuro ed efficiente. Se volete saperne di più, comunque, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato: cliccate qui!

La rivoluzione della guida in Italia

Dalla sua introduzione, il Telepass ha rivoluzionato il modo di guidare in Italia, eliminando le code ai caselli e alleggerendo il traffico. Il suo funzionamento è semplice: un dispositivo elettronico installato a bordo del veicolo comunica con le antenne poste ai caselli autostradali, permettendo il pagamento automatico del pedaggio senza la necessità di fermarsi.

L’aumento dei prezzi improvviso | Come avere Telepass gratis

Peccato, però, che il recente annuncio dell’enorme aumento dei prezzi a partire da luglio 2024 abbia gettato grande scompiglio fra gli utenti. Da quest’estate, infatti, gli abbonati a Telepass vedranno aumentare il prezzo dell’abbonamento mensile di ben 3.90€. Avete letto bene: quasi quattro euro in piena estate, quando si sa che gli spostamenti per ferie e vacanze di vario genere sono più accentuati. A che cosa ha portato l’annuncio? Ad un repentino aumento delle disdette al servizio. La cosa interessante e che si ricollega a questo articolo, però, è che proprio chiamando per una disdetta moltissimi utenti hanno ottenuto un anno di canone gratuito.

Tentar non nuoce… | Come avere Telepass gratis

Stando a diverse voci iniziate a circolare in rete, infatti, diversi potenziali ex utenti del servizio Telepass si sono visti regalare un anno di canone gratis come hanno chiamato per disdire l’abbonamento definitivamente. Una volta chiamato il servizio clienti al numero 800 269 269 per comunicare la disdetta o dopo aver compilato l’apposito form online, hanno ricevuto la possibilità di rinnovare il piano gratuitamente per un anno parlando direttamente con un operatore. Non c’è nulla di confermato ufficialmente e potrebbe essere un’offerta non per tutti, ma se avete deciso di disdire ed avete tempo da passare… potete benissimo provare!

Conclusioni

Alla fin fine, potrebbe essere un tentativo come un altro per rinnovare ed avere un anno di Telepass completamente gratis, che in questi periodi potrebbe essere piuttosto comodo. Fateci sapere se proverete anche voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it!