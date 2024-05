Mare Fuori – Il Musical, nuove date autunnali

Dopo l’incredibile successo che il musical teatrale tratto dalla serie Mare Fuori, lo spettacolo torna in scena con nuove date da ottobre 2024

La prima annata dello spettacolo teatrale Mare Fuori – Il Musical, firmato Alessandro Siani è stato un grandissimo successo. Infatti, si sono registrate 58 date sold-out su 58 serate. Questo ha dato la possibilità allo spettacolo di diventare una delle principali attrazioni teatrali della stagione. Le coreografie dello spettacolo sono state curate dal ballerino Marcello Sacchetta e da suo fratello Raimondo. Il cast ha visto molti attori della serie tornare ad interpretare i propri personaggi anche sul palco, come Maria Esposito, Antonio Orefice, Giuseppe Pirozzi, Antonio D’Aquino, Enrico Tijani e diversi altri. A loro si sono aggiunti molti volti noti della televisione come il cantautore Andrea Sannino e il ballerino Mattia Zenzola che, dopo la vittoria della 22esima edizione di Amici ha conquistato il ruolo centrale di Carmine Di Salvo nel musical.

Mare Fuori – Il Musical date della seconda stagione teatrale

Per tutti coloro i quali non sono riusciti a vedere lo spettacolo durante la prima stagione, avranno presto una seconda possibilità. Infatti Mare Fuori – Il Musical tornerà presto con nuove diverse date. Il nuovo tour avrà il via dal 30 ottobre 2024 dal teatro Politeama di Catanzaro per poi percorrere tutta l’Italia con 33 date. Va precisato che le due date del 28 e del 29 dicembre a Napoli avranno luogo nel PalaPartenope, il palazzetto dello sport della città e non in un teatro. Ciò vuol dire che ci sarà più spazio disponibile e più possibilità per i fan di assistere allo spettacolo. Non ci sono ancora notizie certe riguardo il cast, ma è probabile che rivedremo gli stessi protagonisti della prima stagione al completo. A giugno, inoltre, molti di loro torneranno sul set di Mare Fuori per le riprese della quinta stagione.

