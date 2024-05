Google prepara un trio di Pixel: Pixel 9, 9 Pro e... 9 Pro XL?

Google prepara un trio di smartphone di fascia alta per il prossimo autunno: Pixel 9, Pixel 9 Pro e forse un 9 Pro XL

Novità succose in arrivo dal mondo Google! Sembra che il gigante di Mountain View stia preparando ben tre dispositivi di fascia alta per la prossima stagione autunnale, rompendo con la tradizione che li vedeva lanciare solo due modelli Pixel. Se le indiscrezioni trapelate online dovessero rivelarsi veritiere, assisteremmo a un vero e proprio trio di smartphone Pixel di ultima generazione.

Google Pixel 9: design

Mentre il nome “Pixel 9 Pro XL” non è ancora stato ufficialmente confermato da Google, le immagini trapelate mostrano chiaramente tre dispositivi distinti. Si ipotizza che il Pixel 9 rappresenterà l’erede naturale del Pixel 8, mentre il 9 Pro XL prenderà il posto del Pixel 8 Pro. Ma la vera sorpresa è il misterioso 9 Pro, che dalle indiscrezioni sembra possedere specifiche tecniche simili al 9 Pro XL ma con dimensioni più compatte, simili a quelle del 9.

Le immagini mostrano prototipi funzionanti, con alcune caratteristiche che potrebbero subire variazioni prima della produzione di massa. Tra gli elementi che sembrano già definitivi ci sono le dimensioni dello schermo: 6,24 pollici per il Pixel 9, 6,34 pollici per il 9 Pro e ben 6,73 pollici per il 9 Pro XL. È interessante notare come Pixel 9 e 9 Pro condividano la stessa diagonale di schermo, ma differiscono per la presenza di cornici più spesse sul modello base.

Google Pixel 9: fotocamere

Anche il comparto fotografico sembra delinearsi con chiarezza. Il Pixel 9 si posiziona come un medio di gamma evoluto, dotato di una fotocamera principale e un sensore ultra-grandangolare. I top di gamma 9 Pro e 9 Pro XL, invece, montano a bordo ben tre fotocamere posteriori da 50 megapixel ciascuna, con l’aggiunta di un teleobiettivo a periscopio che permette uno zoom ottico 5x.

Tutti e tre i dispositivi sembrano essere equipaggiati con il nuovo SoC Tensor G4 sviluppato internamente da Google. Un’ulteriore differenza la troviamo nella tecnologia UWB, supportata solo dai modelli Pro e assente sul 9 base. L’ultimo dettaglio riguarda il design, che abbandona l’iconico “visore” squadrato che circondava le fotocamere posteriori dei precedenti Pixel, optando per un modulo fotocamera più tradizionale e un telaio completamente piatto.

Conclusioni

Non resta che attendere l’annuncio ufficiale di Google per avere la conferma definitiva di queste interessanti novità. Con tre modelli in arrivo, il colosso di Mountain View sembra voler coprire una gamma di esigenze ancora più ampia, dando agli utenti la possibilità di scegliere il Pixel perfetto per le loro necessità.

