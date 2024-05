Apple iPhone 15 Pro: offerta pazzesca con Sottocosto MediaWorld

Apple iPhone 15 Pro 128GB è in offerta a un prezzo eccezionale con Sottocosto MediaWorld. Andiamo a conoscere le sue caratteristiche principali

Un’offerta imperdibile per gli amanti della tecnologia all’avanguardia: Apple iPhone 15 Pro 128GB in offerta da MediaWorld ad un prezzo scontato davvero allettante. Questo dispositivo elegante e robusto è stato realizzato in titanio di grado aerospaziale. Il display Super Retina XDR da 6,1″ con ProMotion offre una visuale molto immersiva, perfetta per godersi al meglio contenuti multimediali e giochi. Il chip A17 Pro garantisce prestazioni eccezionali e un’efficienza energetica unica. Grazie al sistema di fotocamere professionale con sette obiettivi, lo smartphone permette di catturare immagini e video di qualità straordinaria in ogni condizione di luce. Il nuovo connettore USB-C assicura una ricarica rapida e un trasferimento dati veloce, mentre il Wi-Fi 6E garantisce una connessione internet stabile e veloce. Il prezzo in offerta con Sottocosto MediaWorld è di 949 euro invece di 1.239 euro. Si tratta di un risparmio di 290 euro. Un affare da non perdere!

Clicca qui per maggiori informazioni!

Apple iPhone 15 Pro 128GB: offerta a prezzo eccezionale da MediaWorld

Il device è dotato di funzioni avanzate per la sicurezza e la tutela della privacy. Inoltre, è realizzato con materiali riciclati, dimostrando l’impegno di Apple per la sostenibilità ambientale. Ci sono anche funzionalità aggiuntive davvero sorprendenti:

Il tasto Azione permette di attivare al volo una funzione preferita, come Silenzioso, Fotocamera, Memo vocale e altro ancora.

permette di attivare al volo una funzione preferita, come Silenzioso, Fotocamera, Memo vocale e altro ancora. SOS emergenze via satellite permette di chiamare i soccorsi anche in assenza di campo o Wi-Fi.

Rilevamento incidenti riconosce un grave incidente d’auto e chiama aiuto.

Face ID offre accesso sicuro e rapido al dispositivo.

offre accesso sicuro e rapido al dispositivo. iOS 16, il sistema operativo più ricco di funzioni mai creato da Apple.

Lo smartphone Apple iPhone 15 Pro 128GB in offerta da MediaWorld è un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Parliamo di un dispositivo dalle caratteristiche eccezionali e da funzioni all’avanguardia. Non solo design e prestazioni, ma anche fotocamera, connettività, sicurezza, tutela dell’ambiente e funzionalità aggiuntive rendono questo smartphone un vero gioiello della tecnologia.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti le ultime offerte, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!