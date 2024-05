Le galline arrossiscono: nuova scoperta

Un nuovo studio dimostra che le galline, proprio come gli umani, cambiano colore del viso in base alle emozioni

Qualcuno è mai riuscito ad osservare una gallina in preda all’agitazione? Le sue piume si arruffano, emette versi di protesta e, cosa più sorprendente, il suo viso si arrossa. Proprio così, questi pennuti, come noi umani, mostrano un’evidente risposta emotiva attraverso il cambiamento di colore della pelle. Questa scoperta, pubblicata sulla rivista scientifica “Applied Animal Behavior Science“, è frutto di un’attenta ricerca condotta dall’Università di Tours in Francia. Gli studiosi hanno analizzato il comportamento di sei di loro esposte a diverse situazioni, sia positive che negative. Attraverso migliaia di fotografie e un sofisticato algoritmo di analisi del colore, hanno confermato che arrossiscono in risposta a stimoli emotivi.

Galline: la complessità delle emozioni che portano all’arrossamento

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l’arrossamento non è un segnale esclusivamente di stress o disagio. Allora per quale motivo arrossiscono anche quando si trovano in situazioni piacevoli, come ricevere del cibo gustoso? La ricerca ha scoperto che tutto questo dimostra che la risposta emotiva è complessa e sfumata, proprio come quella degli esseri umani. Lo studio non si ferma qui. I ricercatori devono capire meglio le emozioni dei pennuti per scoprire il reale impatto che hanno sul loro benessere. La capacità di riconoscere i segnali di stress o eccitazione permette di migliorare le loro condizioni di allevamento e di interagire con loro in modo più empatico e consapevole.

Lo studio apre nuove strade di ricerca nel campo dell’etologia, la scienza che studia il comportamento animale. La scoperta dell’arrossamento nelle galline suggerisce che questa risposta emotiva potrebbe essere diffusa anche in altri uccelli, e forse anche in altri animali non umani. Capire il loro linguaggio emotivo, ma anche quello di altri animali, permette di costruire un rapporto più profondo con loro e di creare un mondo più attento e rispettoso dei loro bisogni più imminenti.

