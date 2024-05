F1, GP di Imola: ecco la scelta delle mescole da parte di Pirelli

Il Gran Premio dell’Emilia Romagna e del Made in Italy, più brevemente detto GP di Imola, si appresta a fare il suo ritorno all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di IImola, e ciò significa che Pirelli avrà l’opportunità di far debuttare le mescole più morbide disponibili ovvero le C3, C4 e C5

Dopo la cancellazione dello scorso anno a causa dell’alluvione che colpì l’Emilia Romagna, quest’anno si ritorna in terra emiliana alla volta dello storico GP di Imola. Imola è una pista storica, rinomata per la sua tecnica e varietà di curve che mettono alla prova le abilità dei piloti. Per questo settimo appuntamento stagionale l’azienda italiana Pirelli ha sciolto le riserve sul tris di mescole più morbide della gamma. Avremo dunque la gomma C3 come Hard, C4 come Media e C5 come Soft. In sostanza è la stessa gamma che venne selezionata un anno fa ma che non potè essere messa alla prova.

La scelta delle mescole più morbide è stata effettuata per offrire maggiori opzioni in termini di strategia dei pit-stop in una gara che tradizionalmente prevede un’unica sosta ai box. Il tracciato, con le sue 19 curve e una significativa variazione altimetrica, offre una sfida unica ai piloti. La sua sede stradale stretta e la presenza di una sola zona DRS rendono i sorpassi difficili, il che pone un’enfasi particolare sulle qualifiche. Tuttavia, il manto stradale offre un buon livello di aderenza, anche se l’asfalto rimane relativamente abrasivo. La reintroduzione della ghiaia all’esterno delle Acque Minerali aggiunge un ulteriore elemento di sfida, rendendo le uscite di pista più penalizzanti.

GP di Imola: un pezzo di storia della F1

Il circuito di Imola ha una storia lunga e ricca, che ha visto molti momenti memorabili nel corso degli anni. Sono state ben trenta le corse disputate sulle rive del Santerno, il fiume che scorre accanto al circuito, e la gara attuale è la terza titolazione che accompagna l’evento di Imola. Nel 1980, Imola ha fatto il suo debutto come Gran Premio d’Italia, ospitando l’unica edizione della corsa tricolore mai disputata lontano dalla sua casa storica, l’Autodromo di Monza. Da lì in poi, dal 1981 al 2006, la Formula 1 ha corso in Emilia sotto la bandiera della vicina Repubblica di San Marino, rendendo Imola un punto di riferimento nel calendario.

Tra i piloti che hanno fatto la storia di Imola, spicca il nome di Fernando Alonso, l’unico dei 20 piloti iscritti all’appuntamento di quest’anno che ha corso a Imola quando la gara si disputava come Gran Premio di San Marino. La sua vittoria nel 2005, dopo un emozionante duello con Michael Schumacher, è stata indimenticabile, così come il triste anniversario della scomparsa di Roland Ratzenberger e Ayrton Senna nel 1994, commemorato ogni anno durante il weekend di gara. Altri nomi illustri che hanno scritto la storia di Imola includono Michael Schumacher, il pilota più vittorioso con sette successi, di cui sei con la Ferrari e uno con la Benetton. Le pole position, invece, appartengono ad Ayrton Senna, che ne conquistò ben otto, compresa l’ultima, nel tragico fine settimana del 1994.

Questo fine settimana, Imola sarà ancora una volta al centro dell’attenzione del mondo del motorsport, con manifestazioni organizzate per ricordare i momenti indimenticabili e le figure leggendarie che hanno reso questa pista un’icona nel mondo della Formula 1. Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi nulla dal mondo dei motori e molto altro!