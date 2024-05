Kokeshi – Grenbaud lite: ecco cosa è accaduto, facciamo chiarezza!

Due dei maggiori esponenti del mondo dello streaming italiano, Kokeshi e Grenbaud, hanno avuto dei dissapori in seguito ad una live e ne è nata una lite, scopriamo cosa è accaduto

Su internet e in particolar modo sui social, nelle ultime ore non si fa altro che parlare del caso della lite tra Kokeshi e Grenbaud, due dei principali esponenti del mondo di Twitch e due dei maggiori streamer italiani, ma com’è nato tutto? Facciamo chiarezza.

Durante una live condivisa, cosa che accade spesso fra questi due colossi del web italiano, uno spettatore ha avuto la possibilità di entrare in live e parlare con i protagonisti, esprimendo le sue opinioni sullo stesso Grenbaud, su Kokeshi e sugli altri due streamer presenti: Nezak e Manuuxo. Purtroppo, l’intervento di quello che poi si è rivelato essere un hater della stessa Kokeshi, era mirato semplicemente ad attaccare e a blastare la ragazza, insultandola ripetutamente e facendo leva, fra le altre cose, sulle criticità relative alla sua ex relazione pubblica con Fabio Rovazzi.

grenbaud



Kokeshi – Grenbaud: i motivi della lite

Nonostante gli insulti, dimostrando molta maturità e fiuto per il content, la stessa Kokeshi è stata al gioco, senza dimostrare di star subendo le parole dell’hater che si è presentato con il nickname “Letizia“. Tutto ciò, però, è durato fino a quando, al momento dei saluti, questo “ospite” della live ha reiterato l’ennesimo insulto alla ragazza che ha chiesto agli altri streamer di “buttarlo fuori dalla live.” Ed è in questo frangente che è nato quello che possiamo definire un misunderstanding o, ancor di più, una caduta di stile da parte dei ragazzi che hanno minimizzato l’offesa accusata dalla stessa Kokeshi che, dal canto suo, ha subito con molto più dispiacere, stando alle sue dichiarazioni in seguito all’episodio, l’atteggiamento di quelli che lei stessa ha definito “amici” più delle parole dell’hater.

Sono seguite scuse pubbliche da parte di Grenbaud e spiegazioni da parte di Kokeshi che, però, ha sottolineato di quanto sia rimasta ulteriormente dispiaciuta della non comprensione di Manuuxo. Staremo a vedere se i due streamer collaboreranno ancora e se ci sarà un seguito alla questione. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate!

