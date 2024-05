Samsung Galaxy S25 Ultra: meno fotocamere ma più zoom?

Il prossimo Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbe arrivare con una fotocamera in meno rispetto al suo predecessore

Mentre l’uscita del Samsung Galaxy S25 Ultra sembra ancora lontana, indiscrezioni interessanti iniziano a circolare. Secondo un leak recente, il nuovo top di gamma potrebbe avere una dotazione fotografica ridotta rispetto al suo predecessore. Pare infatti che Samsung stia pensando di eliminare la fotocamera teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x.

Samsung Galaxy S25 Ultra: le indiscrezioni

Ma non temete, appassionati di zoom! Samsung sembra avere un asso nella manica per compensare questa mancanza. Si vocifera infatti di miglioramenti significativi nell’elaborazione dell’immagine della fotocamera principale, che dovrebbe teoricamente essere in grado di scattare foto con zoom 3x (o addirittura superiori) alla qualità di quelle realizzate con la vecchia fotocamera dedicata.

La risoluzione e le dimensioni del sensore della fotocamera principale dovrebbero rimanere invariate rispetto al Galaxy S24 Ultra, ma la capacità di catturare la luce sarebbe notevolmente migliorata. L’ultra-grandangolare, almeno in questa fase, sembra rimanere invariata.

Sul fronte dello zoom periscopico, invece, si fanno avanti novità interessanti. Il Galaxy S25 Ultra potrebbe essere equipaggiato con una fotocamera con zoom variabile a due lunghezze focali fisse. La prima si posizionerebbe tra i 4x e i 5x, la seconda tra i 6x e i 7x. Samsung non ha ancora preso una decisione definitiva sulle lunghezze focali finali, ma pare certo che si tratterà di due opzioni predefinite e non di uno zoom continuo come quello visto sul Sony Xperia 1 V.

Conclusioni

Questa scelta potrebbe rappresentare un cambiamento strategico da parte di Samsung. Rinunciare a una fotocamera dedicata allo zoom 3x per puntare su un sistema a due lunghezze focali fisse potrebbe significare puntare su maggiore qualità e prestazioni in specifiche situazioni di zoom, piuttosto che offrire una soluzione generica.

Resta da vedere come si comporterà effettivamente il nuovo comparto fotografico del Galaxy S25 Ultra. Non ci resta che attendere ulteriori indiscrezioni e, soprattutto, l’uscita ufficiale del dispositivo per poterne valutare concretamente le potenzialità.

