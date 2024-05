Will Smith e Stefano Sollima insieme per un nuovo action thriller

Dopo Soldado e Senza Rimorso, il cineasta Stefano Sollima torna a lavorare all’estero e lo farà dirigendo l’attore premio Oscar Will Smith

Will Smith interpreterà e coprodurrà il thriller d’azione Sugar Bandits, su dei vigilanti a Boston che combattono il traffico di droga. Sarà Stefano Sollima ancora in trasferta americana, dopo Soldado e Senza rimorso, a sedersi dietro alla macchina da presa. Ottime notizie quindi per il regista reduce dall’apprezzamento per il suo Adagio: tornerà negli States per dirigere un divo, in questo caso Will Smith, che da interprete e coproduttore si occuperà del thriller che racconta lo spaccio di droga a Boston. L’annuncio è stato dato prima dell’apertura del Marché di Cannes, dove Westbrook Studios e gli AGC Studios venderanno il progetto.

Ultimamente interprete di Emancipation, uscito in sordina a causa delle controversie che segnarono il suo comportamento agli Oscar, Will Smith tornerà però al fianco di Martin Lawrence in Bad Boys Ride or Die, in uscita il 13 giugno. Nel frattempo ha in cantiere svariati progetti come producer, ma per quanto riguarda il thriller Sugar Bandits, sarà anche tra i protagonisti: Smith vestirà i panni di un ex-soldato delle forze speciali, che gestisce una squadra di vigilanti, per avere la meglio dello spaccio di droga in quel di Boston.

Will Smith e Stefano Sollima insieme in Sugar Bandit

Will non è nuovo a lavorare con registi italiani, tutti ricordiamo il suo sodalizio con Gabriele Muccino, però in questo caso l’attore ha scelto Stefano Sollima. Pur avendo legato il suo nome alle tese e riuscite regie di film dedicati alla criminalità nostrana (la serie Gomorra, Suburra e Adagio), Sollima ha parallelamente lavorato negli Usa con Benicio del Toro e Josh Brolin in Soldado (2018), con Michael B. Jordan in Senza rimorso (2021) e con Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Gabriel Byrne per la serie ZeroZeroZero (2020). Probabilmente proprio quest’ultima, adattamento del romanzo-inchiesta di Roberto Saviano sul traffico internazionale di cocaina, ha convinto Smith che Sollima conoscesse l’argomento. Per quanto riguarda la capacità tecnica di costruire un film d’azione, Sollima non ha molto da dover ancora dimostrare, dopo una carriera ormai lunga. Le riprese dovrebbero cominciare in autunno.

